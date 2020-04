Cum funcționează predarea exclusiv online pentru profesori: ”Eu acum fac un minim necesar din ceea ce ar trebui”

​Predarea online pentru clasele primare, gimnaziu și liceu este complet diferită pentru profesorii care au ales să susțină cursuri online în perioada cât școlile sunt închise. HotNews.ro a stat de vorbă cu un profesor de matematică de la liceu, o profesoară de limba română de la gimnaziu și o învățătoare, iar toți trei au povestit experiențele lor de predare exclusiv online.





Cei trei foloseau dinainte de închiderea școlilor aplicațiile de predare online, fiind înscriși în programul SuperTeach, program educațional de voluntariat destinat profesorilor și realizat de Romanian Business Leaders în parteneriat cu Institutul Dezvoltării Personale și Educative.

Ovidiu Bădescu, profesor de matematică la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița, a pregătit într-un fel elevii de predarea online dinainte, pentru că el avea un canal de youtube – Mate pentru toț i- unde se filma rezolvând probleme. În plus, la clasă elevii foloseau telefonul pentru munca lor.”De multe ori le dădeam lecția înainte și a doua zi le explicam unde era neclar. Singura chestie care a apărut este zoomul, pe care nu l-am folosit înainte. La început a fost greu, apoi a fost o perioadă faină, iar acum copiii au ajuns să se plictisească și vor să iasă afară”, a spus Ovidiu Bădescu.Pentru a-i ajuta pe elevi, profesorul își scrie toată materia pe care urmează să o predea pe blogul personal și apoi le explică elevilor tot ceea ce a scris. ”Exact cum făceam și în clasă, îi întreb pe rând ce urmează. În momentul în care eu explic, ei sunt cu foaia în mână și ei răspund”, mai spune profesorul.Ca metode de predare în online, Ovidiu Bădescu folosește problematizarea, învățarea prin descoperire și dezvoltarea gândirii critice. ”Faptul că interacționez cu ei este bine și pentru ei. Atmosfera este cât de cât destinsă. Dar nu durează o oră, maximum 30 de minute pentru că se plictisesc. Și nici nu le dau teme. Situația fiind așa cum e, eu îmi doresc să fac măcar un minim cu ei și să aibă un program pentru învățare”, arară profesorul.Pe canalul de youtube, profesorul publică rezolvarea unor probleme pentru bacalaureat, probleme provenite de la elevii care nu știau cum să le rezolve. Elevii din clasa a XII-a au o culegere de teste, iar în fiecare săptămână ar trebui să rezolve cinci astfel de teste.Profesorul de matematică spune că nu se compară predarea din online cu cea de la clasă, unde poate vedea imediat dacă elevii au înțeles sau nu ce le predă. Cu toate acestea, profesorul spune că anul școlar nu ar trebui oprit. ”Eu acum fac un minim necesar din ceea ce ar trebui. Din punctul meu de vedere nu sunt de acord cu înghețarea anului școlar, ci eventual să întrerupem și să reușim să facem în toamnă mai devreme”, a mai spus Ovidiu Bădescu.Cristina Ene, profesoară de limba și literatura română la Școala Gimnaziala Sihlea, județul Vrancea, spune că în primele zile de predat online entuziasmul a fost foarte mare și la elevi, și la profesori. Dar acum, după zile în care stă multe ore pe zi online s-a instalat oboseala.”Experiența este inedită până la urmă, pentru că am ajuns să fac lucruri pe care până acum nu le-am mai făcut”, arată Cristina Ene.Până acum nu a predat mai departe materia la limba română, ci a făcut consolidare. A predat numai acolo unde un capitol rămăsese predat la jumătate înainte de închiderea școlilor.”Am încercat să-i duc un pic spre zona de joacă. Încerc să-i fac să interacționeze și ei”, spune profesoara.Pentru clasele primare, învățarea online este ”brusc altceva care nu poate fi updatat din mers”, susține învățătoarea Irina Vasile de la clasa întâi a Liceului “Henri Mathias Berthlot” din Ploiești.”La clasele mici nu se poate face predare online decât dacă ar exista un suport gata pregătit, pe care copiii să poată interacționa. Ei nu au cunoștințe să utilizeze un device pe anumite platforme, ei știu să se joace. Eu am făcut întâlniri pe zoom, dar întâlnirile acestea ar funcționa dacă ar interacționa maximum 5-6 copii. Eu am în clasă 36 de copii și m-am întâlnit cu toți deodată. Și a fost o nebunie pentru că au început să se salute și să vorbească. Erau atenți cumva la mine, dar nu mă puteam asigura să au înțeles ce le spun. Comunicarea mea a fost apoi cu părinții pe whatsapp și le-am indicat ce ar trebui să învețe”, spune învățătoarea.Pentru a-i face pe copii să înțeleagă, învățătoarea pregătește filmulețe de maximum 3 minute în care le explică celor mici cum să scrie, iar la întâlnirea online a vorbit cu fiecare în parte. Elevii au primit și teme, dar puține. ”Le-am zis părinților să nu-i lase să scrie foarte mult”, mai spune învățătoarea.Irina Vasile arată că oprirea anului școlar nu ar fi oportună pentru că majoritatea profesorilor au predat 80% din materie.”Majoritatea dintre noi încheiem predarea la jumătatea lunii mai, iar apoi încep recapitulările, nu e atât de mult de recuperat. Ori am putea prelungi anul școlar până la 1 iulie, în funcție de cum ne vom întoarce la școală, ori această parte care nu a fost predată poate fi inserată la începutul anului următor”, a mai spus Irina Vasile.În comunitatea SuperTeach sunt 8.430 de profesori. În urma unui chestionar aplicat comunității de profesori SuperTeach, 60% din cei aproape 1.100 de respondenți au subliniat nivelul ridicat de stres cauzat de perioada de izolare socială. Mai mult, în condițiile în care peste 88% au continuat să predea online, peste 75% dintre profesori nu au primit niciun fel de ajutor sau ghidare din partea conducerii școlii sau a autorităților locale în privința metodelor de lucru la care să apeleze sau platformelor pe care să le folosească în această situație excepțională. Ca urmare, peste 60% dintre profesorii chestionați folosesc platformele pe care le consideră ei adecvate atât pentru adaptarea materiilor pe care le predau pentru mediul online, cât și pentru comunicarea cu elevii.Profesorii chestionați sunt îngrijorați și de dificultățile pe care le întâmpină copiii în a accesa tehnologia și internetul, doar 32% dintre ei înregistrând o prezență la cursurile online de peste 75%.În plus, 32% dintre profesori se tem de faptul că elevii nu doresc să participe la cursurile online, iar 17% dintre profesori sunt îngrijorați că nu-și pot organiza și monitoriza eficient activitatea, în condițiile în care doar 27% dintre ei spun că reușesc să acopere peste 75% din materia pe care o au de predat, alți 30% menționând un grad de acoperire între 25 și 50% din materie.”Nevoia bruscă de a adopta tehnologia, în contextul în care nu este o soluție unică recomandată pentru toți profesorii, iar profesorii se văd nevoiți să găsească soluții cu resursele proprii, este considerat de către aceștia bulversant, atât pentru ei, cât și pentru copii“, punctează Adina Nica, consultant cercetare și strategie la compania de cercetare Open-I Research.La întrebările SuperTeach au răspuns cadre didactice din toate județele țării, 74% dintre acestea predând în mediul urban. Dintre acestea, 45% predau la nivel preșcolar și primar, 54% la nivel gimnazial și liceal, 1% la nivel universitar.”Răspunsurile profesorilor din comunitatea SuperTeach ne-au arătat că această perioadă i-a afectat emoțional, însă că nu doresc să pună pauză educației. Nu mai puțin de 78% dintre aceștia cred că este o perioadă de evoluție în direcția digitalizării domeniului lor. Ei au ieșit din zona lor de confort, dar au nevoie de ghidare, de sprijin și de inspirație. Echipa noastră este pregătită să îi ajute să-și continue misiunea chiar și în condiții de izolare socială”, a continuat Felix Tătaru, co-fondator al proiectului SuperTeach.Echipa SuperTeach a demarat o serie de workshop-uri de competențe digitale și mentalitate deschisă în educație care să ajute profesorii să găsească soluții mai rapide și mai eficiente. Primele webinarii vor avea loc săptămâna aceasta, urmând să aibă ca invitați specialiști în educație, precum Oana Moraru sau Urania Cremene. Începând cu luna mai, cursurile vor fi disponibile gratuit și pe o platformă dedicată.SuperTeach a anunțat programul următoarelor webinarii:SuperTeach va facilita și un webinar pentru dezvoltarea competențelor digitale, susținut de către Andy Szekely, trainer și coach în dezvoltare personală, data acestuia urmând să fie anunțată zilele următoare. Informații actualizate despre programul webinariilor sunt disponibile pe website-ul www.superteach.ro și pe pagina de Facebook SuperTeach. De asemenea, echipa de proiect pregătește profesorilor ediții speciale online ale conferințelor SuperTeach. Informații despre modalitatea de participare vor fi disponibile pe website și pe pagina de Facebook a proiectului.