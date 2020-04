Orban: Nu a existat nicio discuţie pe tema şomajului tehnic pentru cadrele didactice

Premierul Ludovic Orban a declarat, duminică seara, că nu a existat nicio discuţie pe tema introducerii şomajului tehnic pentru cadrele didactice, iar Guvernul nu are în vedere sub nicio formă această soluţie."Nu a existat nicio discuţie pe tema şomajului tehnic pentru cadrele didactice. Cadrele didactice trebuie să ţină orele pe platforme online, prin media, prin toate mijloacele pe care pot să organizeze orele şi să îşi facă treaba, să îi înveţe pe copii, astfel încât să nu fie necesară amânarea anului. Nu avem în vedere sub nicio formă această soluţie. Încercăm să ne organizăm astfel încât să îmbunătăţim această activitate de predare online, să creştem interesul pentru online. Şi profesorii trebuie să fie un pic mai implicaţi şi mai dedicaţi, să se adapteze acestei forme noi de transmitere a cunoştinţelor, care înseamnă predarea online, trebuie să fie mai implicaţi în această chestiune. În rest, orice poveste circulă nu trebuie băgată în seamă, nu avem în vedere o astfel de decizie legată de profesori", a spus Orban, într-un interviu la România Tv.El a adăugat că se face o analiză pe fiecare sector din aparatul bugetar, pentru a se vedea dacă este posibilă aplicarea şomajului tehnic şi în zona angajaţilor de la stat.