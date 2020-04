Reprezentant UNICEF: Cu cât copiii stau mai departe de școală, cu atât sunt mai puține șanse să se întoarcă vreodată/ Vezi și ce măsuri propune un expert american evitarea închiderii anului școlar

Criza coronavirusului afectează elevii din cel puțin 175 de țări. În Statele Unite, școlile s-au închis în urmă cu două săptămâni, pentru scurt timp, după cum declarau autoritățile. Însă, oficialii din sănătate spun că unitățile din învățământ trebuie să rămână închise pentru mai multe luni de acum încolo.Jon Pederson, decan al Colegiului de Educație al Universității din Carolina de Sud, a spus pentru publicația The Conversation că în această perioadă educatorii trebuie să găsească modalități pentru a-i ajuta pe elevii care stau acasă să-și dorească să învețe.”Dacă un plan de lecție nu i-a încântat pe elevi la școală, atunci acel plan al lecției nu va funcționa nici acasă. În timp ce cursurile sunt suspendate, profesorii vor trebui să fie mai creativi și plini de resurse. De exemplu, în SUA, profesorii pot duce elevii în excursii virtuale în locuri precum Acvariul Național din Baltimore”, arată decanul din Carolina de Sud.Profesorul le transmite celor care predau lecții în mediul virtual că prin site-ul Web Virtual Schools Activity pot vedea totul, de la urșii sălbatici din Alaska, până la concerte de muzică clasică. Totodată, pentru orele de științe, profesorii alături de elevii lor pot să efectueze experimente științifice la Fun Learning for Kids. În această perioadă, Biblioteca Publică din New York are peste 300.000 de cărți pe care elevii le pot descărca gratuit.Până acum, Guvernul federal a permis statelor să anuleze testele standardizate necesare pentru anul școlar, însă decanul din Carolina de Sud arată că, cazul în care criza se va întinde pe mai multe luni, fiecare stat și școală va trebui să decidă dacă elevii trebuie să treacă la următoarea clasă.”Neprimirea elevilor în clasa următoare sau neabsolvirea celor din anii terminali ar afecta toate școlile publice, colegiile și universitățile. De asemenea, ar afecta familiile și forța de muncă”, a spus Jon Pederson.Expertul în educație spune că există măsuri pe care statele și școlile le-ar putea lua. De exemplu, unele școli ar putea trece la școlarizarea pe tot parcursul anului. Iar anul școlar poate fi extins peste minimul obișnuit de aproximativ 180 de zile de instruire și se poate sări peste unele vacanțe odată ce lucrurile vor reveni la normal.Jon Pederson arată că oricare ar fi deciziile luate în privința școlilor acestea vor costa mulți bani.”Și nu este clar modul în care școlile vor putea plăti pentru noile măsuri. Nu știm cât va dura această criză. Deși nu exclud extinderea anului școlar, cred că predarea online și măsurile luate de școli până acum poate ajuta sistemul de învățământ să nu rămână în urmă”, a mai spus Jon Pederson.