Studiu: Folosirea rețelelor de social media ore întregi poate dăuna sănătății mintale a adolescenților

Cercetarea, publicată marți în revista The Lancet Child & Adolescent Health, a implicat interviuri cu aproape 10.000 de copii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani din Anglia, potrivit CNN . Oamenii de știință au descoperit că social media poate dăuna sănătății mintale în cazul fetelor mai ales prin bullying la care sunt supuse și prin reducerea timpului destinat somnului."Rezultatele noastre sugerează că rețelele de social media în sine nu provoacă daune, dar că utilizarea frecventă poate perturba activitățile care au un impact pozitiv asupra sănătății mintale, cum ar fi somnul și exercițiile fizice, crescând în același timp expunerea tinerilor la conținut dăunător în online, în special experiența negativă a cyber-bullying", a declarat Russell Viner, co-autorul studiului.În România, aproape trei sferturi (72%) dintre elevi s-au confruntat cu agresiuni ( bullying) îndreptate împotriva lor cel puțin o dată în ultimul an, însă doar 40% dintre respondenți au avut curajul să își recunoască postura de victimă. Potrivit cercetării ”Față în față cu fenonemul bullying”, realizată de Asociația Telefonul Copilului, bullying din mediul online are loc mai ales pe Facebook (23%), WhatsApp (21%) și Instagram (19%).