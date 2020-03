Două linii telefonice gratuite pentru consilierea psihologică a elevilor și profesorilor pe tema COVID-19

De asemenea, elevii și profesorii pot scrie specialiștilor la adresa de e-mail proactaedu@gmail.com.„În astfel de momente, trebuie să ne solidarizăm cu toții, chiar dacă este o perioadă grea, cu multe încercări. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să fim uniți și să acționăm pe toate planurile. Trebuie să recunoaștem că izolarea socială și suspendarea cursurilor pot constitui factori de stres. De aceea, am inițiat acest demers împreună cu Asociația Proacta EDU. Prin intermediul acestui proiect, ne-am propus să ajungem la elevii, părinții și la colegii mei, cadre didactice, afectate de suspendarea cursurilor. Este esențial să comunicăm în această perioadă, să ne exprimăm temerile și să încercăm să găsim răspunsuri care să ne ajute. Sănătatea copiilor noștri, din toate punctele de vedere, trebuie să primeze. Iar pentru rezultate școlare bune este esențial să dezvoltăm mai întâi un comportament responsabil, curajos și echilibrat”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetării.Cele două numerele de telefon au fost înființare în cadrul parteneriatului dintre Ministerul Educației și Cercetării și Asociația Proacta EDU. Proiectul este susținut de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar.