Ministrul Educației numește inspector general la Timiș pe un membru PNL care a picat de două ori examenul de director

Hotnews a cerut un punct de vedere oficial de la Ministerul Educației cu privire la schimbarea inspectorilor școlari generali, dar nu a primit niciun răspuns până la publicarea acestui articol.

Aura Danielescu a declarat pentrucă ministrul Educației i-a spus în urmă cu două săptămâni că nu îi va mai prelungi mandatul de inspector general școlar, atunci când la Timișoara a apărut primul caz de infectare cu coronavirus în rândul liceenilor, fiind vorba despre adolescentul de 16 ani, nepotul bărbatului de 47 de ani diagnosticat pe 3 martie cu infecție cu coronavirus. În urma acestor cazuri, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară din Timișoara a fost închis.”Eu i-am spus atunci doamnei prefect să închidă școlile. Apoi am avut o videoconferință cu ministrul Educației luni dimineața și a zis că în niciun caz nu închidem școlile, iar tot luni spre seara ne-a anunțat că închidem școlile. Când trebuia să mă întrebe despre ce fac elevii de la liceul respectiv doamna ministru îmi zicea că nu înțeleg eu”, a spus Aura Danielescu.Aceasta spune că este obișnuită ca să nu convină politicienilor, și anul trecut în martie ministrul de atunci al Educației, Ecaterina Andronescu, a vrut să o schimbe. ”Aseară, Ministerul Educației m-a scos din grupul de Whatsapp al inspectorilor școlari, iar astăzi au trimis ordinul de înlocuire, și lasă inspectoratul fără nicio conducere până luni. I-am scris aseară doamnei ministru un mesaj despre ce cred eu că se întâmplă la minister și cu educația din România. M-a invitat să lucrez la Ministerul Educației alături de dumneai. Eu mă întorc la catedra mea de la țară”, a mai spus Aura Danielescu.În urmă cu două zile mai multe zeci de profesori și directori din județul Timiș au trimis scrisori către președintele Klaus Iohannis și către ministrul Educației în care cereau să nu o schimbe pe Aura Danielescu din funcția de inspector.”Eu luni voi depune la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării o sesizare cu privire la această schimbare, nu pentru că vreau o funcție, pentru că nu mă mai întorc la inspectorat, ci pentru că eu am aceleași drepturi cu cel care a fost numit, și care este membru PNL. Voi arăta politicului că nu e așa ușor să dai la o parte oamenii. Și voi merge și la Strasbourg. Eu de astăzi nu o mai consider ministra mea”, a mai spus Aura Danielescu.Ministerul Educației a recunoscut explicit meritele Inspectoratului Școlar Județean Timiș atunci când a extins metodologia de înscriere la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2020-2021 la nivel național, metodologie pe care județul Timiș a implementat-o de patru ani.De altfel, ministrul Monica Anisie a declarat la audierile de la Parlament din 18 februarie 2020: ”În fiecare an, toți știm că există la fiecare moment al repartiției elevilor de clasă pregătitoare presiuni la care sunt supuși atât directorii unităților de învățământ, cât și cadrele didactice. De aceea, în metodologie a fost inclusă o prevedere referitoare la constituirea claselor în baza unei proceduri elaborate la nivelul inspectoratelor școlare județene – și– procedură elaborată care să respecte și să asigure transparență, echitate, nondiscriminare și mai ales incluziune. În felul acesta, se urmărește evitarea anumitor situații atipice, cum ar fi suprapopularea unor clase în detrimentul altora, situații ce conduc la segregare”.Aura Danielescu este la Inspectoratului Școlar Județean din 2012. La bază este profesoară de învățământ special și are post de profesor titular la Școala Gimnazială din Masloc. În urmă cu mulți ani a fost membru PSD.Ministerul Educației a schimbat până acum mai mulți inspectori generali pe motiv că le expiră mandatele de management cu membri din PNL.Zilele acestea expiră mandatele a 10 inspectori școlari generali, la o parte dintre ei mandatul expiră pe 22 martie, iar la cealaltă parte pe 25 martie. Printre aceștia sunt inspectorii școlari generali de la Cluj, Hunedoara, Brașov.