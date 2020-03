Timiș: Mii de elevi nu au acces la internet și nici laptopuri pentru a face lecții online/ ”Fac apel la cei care au să doneze școlilor echipamente chiar și second hand”

Aceleași date arată că există 79 de profesori care nu au acces la internet, în timp ce 100 de profesori nu dețin device-uri cu care să se contecteze la internet (PC, laptop, tableta sau telefon smart). În mediul rural, calitatea conexiunii la internet în localitățile rurale este foarte în 13 localități și bună în 45 de localități. În schimb în 7 dintre localitățile rurale este slabă, într-o localitate este foarte slabă, iar într-o altă localitate nu există conexiune la internet.”Pentru că nu dorim să lăsăm nici un copil în urmă și pentru că suntem conștienți că există și copii care provin din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic sau, cărora familiile nu le-au achiziționat device-uri care să le permită să acceseze platformele online pe care lucrează colegii noștri, am luat legătura cu directorii școlilor și le-am cerut să identifice cazurile descrise mai sus din școlile dumnealor”, a spus Aura Danielescu, inspector general la Timiș.Aceasta mai spune că un număr mare de școli au început de săptămâna trecută să desfășoare activități de e-learning, aceastea fiind în special din mediul urban.”Pentru a asigura șanse egale la învățare tuturor copiilor din județul Timiș, fac un apel la companiile din domeniul IT și nu numai, la ONG-uri sau persoane fizice, care sunt dispuse să doneze școlilor echipamente (laptopuri/telefoane/tablete), chiar și second hand, pe care școlile le vor direcționa către copiii care în acest moment nu pot accesa nicio resursă educațională online”, a mai spus Aura Danielescu.În județul Timiș sunt 97.4444 de elevi înscriși în anul școlar 2019-2020, de la preșcolar până la postliceal.Școlile sunt închise pe toată perioada stării de urgență din România, decreatată de președintele Klaus Iohannis luni, 16 martie, pentru o perioadă de 30 de zile.