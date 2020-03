Studenții protestează față de creșterea taxelor la Facultatea de Drept de la Universitatea din București/ Pentru licență taxele cresc de la 3.500 la 5.450 lei pe an

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) protestează față de propunerile Consiliului Facultății de Drept din cadrul Universității din București privind creșterea taxelor de școlarizare ale facultății, și susține astfel poziția colegilor lor din Asociaţia Studenţilor în Drept (ASD), arată un comunicat de presă al studențilo. În perioada 13-14 martie în cadrul ședinței Consiliului Facultății de Drept a fost aprobată propunerea către Universitatea din București de a crește semnificativ cuantumurile taxelor de școlarizare pentru studenții înmatriculați începând cu anul universitar 2020-2021.Propunerea pentru creșterea taxelor arată că:Pentru programul de nivel licență - de la 3.500 la 5.450 lei pe an, reprezentând o creștere de 55,71%;Pentru programul de nivel masterat - de la 3.800 la 10.900 lei pe an, reprezentând o creștere de 186,84%;Pentru programul de nivel doctorat - de la 6.500 la 22.400 lei pe an, reprezentând o creștere de 244,61%.”Propunerea survine într-un context național sensibil determinat de riscul de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și a măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, implementate de către Universitatea din București începând cu data de 11 martie 2020. În mod categoric o măsură privind creșterea semnificativă a cuantumurilor taxelor de școlarizare impune realizarea unei analize prealabile și consultarea membrilor comunității universitare, inclusiv a studenților și a reprezentanților organizațiilor studențești legal constituite, fapt ce este dificil de realizat în contextul actual”, mai arată studenții.ANOSR consideră că propunerea ar trebui să vină cu o serie de măsuri privind creșterea calității actului de predare-învățare, a calității serviciilor educaționale și complementare (cazare, masă, consiliere și orientare în carieră) și alături de măsuri adiționale privind susținerea financiară a studenților din medii socio- economice defavorizate.