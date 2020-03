Cazul elevului cu nota 8 la purtare din cauza părului mare: Directorul de la liceul din Târnăveni insistă ca părinții să meargă în instanță/ Un alt elev: Băieților din clasa a XII-a le-a interzis să aibă barbă în poza de absolvire

Ce spun alți elevi: ”a fost un abuz de putere și o răzbunare”

Cine este Ioan Suciu

În dreptul la replică trimis redacției, prof.dr. Ioan Suciu susține că părinții ascund adevărul, motiv pentru care nu se duc în instanță. Profesorul a spus de prima dată că părinții se pot duce în instanță dacă nu se convine ce le impune școala.”Dreptul de a se adresa instanței este garantat, dar părinții nu au recurs până acum la acest drept. Probabil din cauza faptului că în instanță afirmațiile trebuie probate, în timp ce în reclamații poți să spui orice. O minciună repetată de o mie de ori rămâne o minciună, dar o minciună repetată de un milion de ori devine adevăr. Aș vrea să fie demonstrată cel puțin un caz din menționatele ”în fiecare zi directorul și domnul diriginte îi ziceau nu te-ai tuns”, arată directorul Ioan Suciu în dreptul la replică.Directorul este nemulțumit și de comentatorii de la articolul publicat de HotNews în urmă cu două zile, dar speră că acum se vor lămuri, ”iar în caz contrar le stau la dispoziție și promit că le voi răspunde la orice întrebare decentă”.Pe de altă parte, în urma articolul, elevii au început să vorbească. Unul dintre elevi, Ștefan Manea, a spus pentru HotNews că în cazul lui Marius Marian ”a fost un abuz de putere și o răzbunare”. De asemenea, elevul mai spune că mai există ”și multe alte aspecte care au loc în acest liceu și care demonstrează că unii se cred baronii liceului, și nu directori”.”Motivația direcțiunii pentru scăderea notei la purtare a elevului este că nu a respectat normele pentru siguranță în laboratoarele de fizică și biologie, însă prinderea părului lung în coadă se aplică și fetelor. Vă spun cu cea mai mare siguranță că peste trei sferturi din fetele din liceu care au părul lung nu și-l prind în coadă niciodată în aceste laboratoare, însă nu li s-a spus nimic, niciodată”, Ștefan Manea, secretar executiv al departamentului de organizare internă în cadrul Consiliului Național al Elevilor și, totodată, elev la Liceul Teoretic "Andrei Bârseanu" Târnăveni.Elevul mai spune că în liceul de la Târnăveni este interzis băieților să vină cu barbă pentru pozele din tabloul de absolvire.”De asemenea, un alt exemplu este faptul că directorul a interzis băieților din clasa a XII-a să se prezinte la pozele pentru tabloul cu absolvenții pentru promoția 2016-2020 cu barbă, ceea ce evidențiază clar că este vorba de o problemă personală cu aspectul fizic al elevilor, în special al băieților”, a mai spus Ștefan Manea.Reamintim că Hotnews a scris despre elevul Marius Marian de la Liceul Teoretic ”Andrei Bârseanu” din Târnăveni, județul Mureș, căruia pe semestrul I i-a fost scăzută nota la purtare la 8. Ioan Suciu, directorul nemulțumit de articol și comentarii, este profesor de fizică. Potrivit CV-ului postat pe site-ul liceului între 2004 și 2006 a fost membru în comisia consultativă a ISJ Mureş, disciplina fizică. Între 1994 și 2006 a fost responsabil al Cercului metodic al profesorilor de fizică şi chimie din zona Târnăveni. A publicat o carte ”Fizică II – Noțiuni de optică”: Probleme, la Editura Didactica Publishing House a apărut lucrarea ”Fizică II – Noțiuni de optică”: Probleme.În urma publicării de către dumneavoastră a articolului ”Un elev din Târnăveni a primit nota 8 la purtare pentru că are părul mai lung/ ” solicit dreptul la replică și vă rog să publicați următoarele:În opinia mea articolul este dezechilibrat, prezentând pe larg povești ale părinților și foarte puțin din argumentele reprezentanților școlii. Despre unele aspecte prezentate în articol nici nu ni s-a cerut opinia.Elevului Marius Marian i s-a stabilit nota 8 la purtare pentru semestrul I, de către consiliul clasei, care s-a întrunit și a acționat în conformitate cu ROFUIP, cu Statutul Elevului și cu reglementările interne ale școlii.În acord cu documentele enumerate nota la purtare nu este o sancțiune. Nota la purtare este:Art. 119. — (2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. În cazul de față elevul nu a respectat nici măcar o zi prevederile din normele SSM valabile în laboratoare în care este prevăzut, printre altele ”evitați să purtați coliere lungi, brățări și bijuterii voluminoase. Părul lung trebuie să fie legat la spate, iar nasturii de la mâneci încheiați. Evitați să purtați haine largi pe corp. ” Sunt condiții minimale, pe care nu le-am inventat noi, care au menirea de a preveni accidente în spații în care se lucrează cu flacără deschisă și cu substanțe chimice. În unele școli există obligativitatea halatelor și/sau a altor echipamente specifice.Se spune că elevul nu a avut cunoștință de aceste norme. Acestea au fost prelucrate, la începutul anului, fapt confirmat prin semnătură de toți elevii, inclusiv de cel în cauză și sunt afișate în laboratoare. A fost avertizat că ținuta lui nu corespunde normelor menționate și în loc să se conformeze a preferat să nu intre la ora de biologie. Vezi poza atașată! Fetele care au părul lung respectă solicitarea.A urmat o plângere, adresată de părinți către ISJ Mureș. În Răspunsul primit de echipa de inspectori care a făcut verificare sa face referire la normele SSM. Cu toate acestea nu s-a schimbat nimic în atitudinea elevului. Se spune că nu ar exista laboratoare. Adică nu există stative cu eprubete și lămpi de gaz, pe mese. Mijloacele de învățământ sunt pregătite și aduse de laborantă atunci când profesorul solicită acest lucru. Există chiuvete, există prize, videoproiector, mulaje, schelet, etc.Autorul articolului se face părtaș la dezinformare prin omisiune, prezentând, fără comentarii o solicitare a mamei elevului în care se menționează articolul 26 aliniatul 1 din Statutul Elevului susținând că ”în termen de 8 săptămâni de la aplicarea unei sancțiuni, dacă elevul nu are alte abateri, se poate anula sancțiunea” În realitate articolul respectiv arată așa : Art. 26. (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului școlar, consiliul se reîntrunește. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancțiune menționata la art. 16 alin. (4) lit. a) -e) dă dovada de un comportament fără abateri pe o perioada de cel puțin 8 săptămâni de școala, până la încheierea semestrului sau a anului școlar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancțiunii, poate fi anulată.(2) Anularea, în condițiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aproba de către entitatea care a aplicat sancțiunea.Sunt convins că cititorii dumneavoastră, utilizatori de internet, pot identifica varianta adevărată.În consecință, după încheierea semestrului, modificarea notei nu mai este posibilă. E ca și cum în clasa a X-a ai modifica note din clasa a IX-a. Dreptul de a se adresa instanței este garantat, dar părinții nu au recurs până acum la acest drept. Probabil din cauza faptului că în instanță afirmațiile trebuie probate, în timp ce în reclamații poți să spui orice.O minciună repetată de o mie de ori rămâne o minciună, dar o minciună repetată de un milion de ori devine adevăr.Aș vrea să fie demonstrată cel puțin un caz din menționatele ”în fiecare zi directorul și domnul diriginte îi ziceau nu te-ai tuns.”Eu m-am întâlnit cu elevul Marian de 4 ori pe parcursul anului școlar.Își imaginează cineva că directorul face echipa și scenariul la balul bobocilor? Eu nu am mai auzit așa ceva. Aflăm că i s-a transmis printr-o colegă!!!că dacă nu se tunde nu se va ține balul. Balul s-a ținut, elevul a fost prezent și nu s-a tuns. Dar la toate acestea am răspuns de mai multe ori pe parcursul anului școlar, pentru că nu-i așa profesorii pot fi calomniați fără nicio problemă. Am constituit chiar și o comisie a Consiliului de administrație care a verificat sesizările și l-a constatat neîntemeiate.În legătură cu afirmațiile președintelui Asociației Federațiilor de Părinți, nu fac niciun comentariu. Am discutat cu domnia sa ( prefer să păstrez acest termen) și am surprinderea să constat că și-a schimbat opinia, cu toate că știe foarte bine regulamentele școlare. Sper că vom avea clarificările necesare.În ceea cei privește pe comentatori, sper să se fi lămurit, cei dispuși să asculte.În caz contrar le stau la dispoziție și promit că le voi răspunde la orice întrebare decentă. Aflu că printre ei este și un elev de-al nostru, care are barbă, are 10 la purtare și se plânge de faptul că noi încălcăm regulamentele naționale (și elevii nu ai voie cu barbă!)O ultimă precizare. Balul bobocilor îl organizează elevii de clasa a XI-a iar problemele legate de tabloul de final de an și de promoții sunt gestionate de părinți.Prof.dr. Ioan Suciu, director al Liceului Teoretic Andrei Bârseanu Târnăveni