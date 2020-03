Colegiul B.P. Hașdeu din Buzău, închis după ce un elev a intrat în contact cu femeia cu coronavirus

Potrivit Prefecturii Buzău, luni seara, a avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău, în urma confirmării primului caz de infecție cu noul coronavirus în județul Buzău.„Având în vedere concluziile anchetei epidemiologice demarate în urma confirmării infectării cu Coronavirus a unei femei în vârstă de 73 de ani din județul Buzău, care au indicat 3 contacți direcți (fiul femeii, prietena acestuia și fiul celei din urmă) în cazul cărora au fost prelevate probe în seara zilei de 9 martie 2020 și trimise către Institutul ”Matei Balș” din București, s-a decis izolarea acestora la domiciliu, sub supraveghere MAI, până la sosirea rezultatelor”, a transmis sursa citată.În plus, la propunerea Direcției de Sănătate Publică Buzău, s-a decis “suspendarea cursurilor la Colegiul Național B.P. Hasdeu din municipiul Buzău începând cu data de 10 martie 2020, cu o zi mai devreme față de perioada 11- 22.03.2020”, unul dintre cei trei contacți direcți fiind elev aici. Sub coordonarea DSP, Inspectoratul Școlar Județean va dispune măsuri de dezinfectare la nivelul unității de învățământ respective.