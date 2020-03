Olimpicii din Piatra-Neamț, promovați din nou pe panourile publicitare ale primăriei

„Anul acesta, pe 3 panouri publicitare din oraș au fost expuse imagini ale celor 26 de elevi olimpici, ce au obținut rezultate deosebite la olimpiade, elevi care reprezintă viitorul acestui oraș și de care comunitatea locală este foarte mandră. Mai mult decât atât, în fiecare an, de sărbătoarea orașului, elevii olimpici cât și profesorii îndrumători sunt premiați de către Primăria Piatra-Neamț”, a declarat, pentru Mediafax, purtătorul de cuvânt al Primăriei Piatra-Neamț, Vlad Tudor.Inițiativa a fost pusă în practică în iarna anului trecut, după ce consilierul local Romel Bîrjoveanu a propus un proiect de hotărâre în acest sens, la scurt timp după ce un liceu din Constanța a avut o idee similară. La acea dată, consilierul declara că-și dorește „înlocuirea bormașinilor și reclamelor la medicamente de pe panourile publicitare din oraș cu pozele elevilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură”.Potrivit proiectului de hotărâre votat de consilieri, costurile afișajului vor fi suportate din bugetul orașului Piatra-Neamț, iar perioada de timp în care vor fi expuși olimpicii pietreni să fie de 15 zile pe an, timp în care firmele care dețin aceste panouri nu vor plăti chirie.„Proiectul inițiat de mine și colegii liberali în 2018, continuă să ofere prestigiu, cinste și o recunoaștere în plus tinerilor olimpici din Piatra-Neamț, prin expunerea acestora și a premiilor obținute la diferite competiții, pe panourile publicitare din oraș. În fiecare an, timp de două săptămâni, reclamele de pe unele panouri publicitare din oraș vor fi înlocuite cu pozele olimpicilor care au obținut rezultate deosebite la învățătură. Primăria Piatra-Neamț premiază olimpicii nemțeni, iar această inițiativă credem că va stimula tinerii să învețe și să devină tot mai buni”, a spus, pentru Mediafax, consilierul Romel Bîrjoveanu.Una dintre tinerele care se află pentru al doilea an pe panourile publicitare este Isabela Stănescu, care face parte din comunitatea romă din Piatra-Neamț, nu s-a dezis niciodată de acest lucru și se mândrește cu asta, iar succesul ei artistic face cinste comunității sale. Este laureata mai multor concursuri de muzică, obținând printre altele, trofeul la secțiunea de canto clasic al Concursului Internațional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”, premiul I la Olimpiada Națională de Muzică, premiul I finalist la Concursul Național de Canto Clasic „Achim Stoia” și, de asemenea, la Concursul Național de Teoria Muzicii „Constantin Constantinescu”.Tânăra bursieră a Fundației Principesa Margareta a României este studentă în anul I la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti. „Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această inițiativă, pentru că au făcut ca mândria și curajul să se nască în noi. Doresc ca pe viitor să fim în număr cât mai mare pe aceste panouri, să aducem cinste orașului nostru și să ne facem cât mai cunoscuți în domeniul în care performăm”, a spus Isabela Stănescu, pentru Mediafax.