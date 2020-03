ASE-ul din București va avea laborator de blockchain

Sala va avea o capacitate de 80 de locuri și va deveni, din toamnă, laborator de blockchain pentru studenții tuturor facultăților din cadrul ASE, indiferent că sunt la facultăți cu profil IT sau business.Echiparea laboratorului va costa 50 000 de euro și are ca scop atragerea studenților și persoanelor din mediul academic către această tehnologie inovatoare. Blockchain-ul este o tehnologie nouă permite tranzacţii globale mai rapide şi mai sigure.“Salutăm cu entuziasm încheierea parteneriatului cu Modex, care se va concretiza, într-o primă etapă, cu amenajarea unui laborator Modex la ASE. Este o nouă dovadă a procesului firesc de apropiere dintre universități și mediul de afaceri, din care ambele părți au de câștigat, și care înseamnă, în final, investiția pe care o facem împreună, în ceea ce avem mai prețios, respectiv studenții de azi, viitorii specialiști de mâine”, a declarat rprof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE.În viitorul “Blockchain Lab” vor fi organizate evenimente educaționale, workshop-uri, conferințe științifice pentru studenți și comunitatea academică.“Ca absolvent al Academiei de Studii Economice sunt extrem de emoționat că mă aflu astăzi aici, avându-l pe domnul rector alături, în sala în care am făcut și eu cursuri cu mulți ani în urmă, sală pe care acum, ca fondator al unei companii de tehnologie, am posibilitatea să o modernizez pentru studenți. Modex este un produs tehnologic de ultimă generație dezvoltat de programatori români și este în ADN-ul nostru să oferim ceva înapoi societății în care ne-am format. ASE-ul merită o sală de curs amenajată de Modex, care să se ridice la nivelul epocii digitale în care trăim cu toții”, a precizat Mihai Ivașcu, CEO Modex.ASE va deveni una dintre primele universități din lume care va avea curriculă de blockchain. Potrivit unui studiu al companiei de audit Deloitte, tehnologia blockchain este printre primele cinci priorități strategice ale organizațiilor din întreaga lume.