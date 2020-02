Târg de universități străine, în weekend, la București

Foto: Integral Edu

De asemenea, la târg vor mai participa multe universități din Olanda cum ar fi Universitatea de Științe Aplicate din Utrecht sau Universitatea de Științe Aplicate din Haga, dar și universități din alte țări europene cum este Universitatea Jagiellonian din Cracovia. Participarea la târg este gratuită. Târgul este deschis între orele 10 și 17.Organizatorii spun că, în prezent, în topul destinațiilor de studiu pentru români se află Marea Britanie, cu 9.980 de studenți înscriși în marea lor majoritate la programe de licență. De la începutul acestui an numărul aplicațiilor studenților români la universități din Marea Britanie a ajuns la 2.750."Subiectul Brexit nu a afectat interesul tinerilor români pentru studii în Marea Britanie. La data de 15 ianuarie, România a înregistrat un număr de 2.750 de aplicanţi, versus 2.800 de aplicanţi anul trecut, respectiv ianuarie 2019. În ceea ce priveşte mobilitatea studenţilor români la universităţile din străinătate, în acest moment, conform datelor HESA, 10.000 de studenţi români se află înregistraţi la universităţile britanice", a arătat Ana Maria Papp, director dezvoltare IntegralEdu, organizatoarul târgului.Olanda este cea de-a doua țară preferată de românu, se află în continuare pe locul al doilea în topul preferințelor. Recent, Olanda a anunțat că are în vedere înjumătățirea taxei de școlarizare în primul an universitar, ceea ce înseamnă că va ajunge la suma de 1072 euro, pentru studiile de licență. În principal, românii optează pentru domeniile de studiu “STEM” (Science, Technology, Engineering, Mathematics).“Chiar dacă cei mai mulți tineri români aleg domeniile STEM pentru studii în afară, au crescut în ultimii ani și aplicațiile în domenii precum: psihologie/științe cognitive, istorie/filosofie, business în zona IT”, a mai spus Ana Maria Papp.După București, târgul se va muta la Constanța - hotel Ibis – 2 marte şi apoi la Galaţi - hotel Vega - 4 martie.