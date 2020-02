Epidemia de coronavirus împiedică participarea elevilor din China și Coreea de Sud la un concurs de la București

Concursul ”Romanian Master of Mathematics” va avea loc la București în perioada, la Colegiul Național Tudor Vianu.”China și Coreea de Sud și-au declinat participarea ca să nu creeze probleme. Coreeni ne-au anunțat astăzi, chinezii oricum nu mai veneau. Iar noi oricum luasem legătura cu Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile și am fost instruiți ce să facem în cazul în care elevii din cele două țări vin la București. Înainte să intre în săli elevii ar fi fost verificați de către specialiștii români”, a declarat profesorul Radu Gologan, unul dintre organizatorii concursului.Elevii chinezi și cei sud coreeni vor participa online la concursul de matematică de la București.”Le trimitem subiectele pe email în momentul în care va începe concursul și or să dea proba online, în același timp cu toți ceilalți elevi. Avem încredere că le vor rezolva singuri. Nu le vom da medalii, le vom trimite diplomele de participare.La concursul de săptămâna viitoare vor participa 120 de elevi din 20 de țări, majoritatea din Europa, dar vor fi și din SUA, Peru și Brazilia. Concursul propriu-zis va avea loc pe