Persoanele condamnate penal nu vor mai putea lucra în învățământ - proiect

Proiectul modifică două articole din legea educației.Articolul 234 va avea următorul conținut: Nu pot ocupa o funcție didactică, didactică auxiliară sau o funcție de conducere, de îndrumare și de control persoanele condamnate penal definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.De asemenea, va fi modificat articolul 293 care va avea următorul conținut: Nu pot ocupa o funcție didactică, didactică auxiliară sau de cercetare persoanele condamnate penal definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.Consiliul National al Elevilor susține inițiativa legislativă nr. 660/2019, prin care persoanele condamnate penal nu vor mai putea activa în sistemul de învățământ.”Structura de reprezentare a elevilor din România își arată susținerea față de proiectul de lege prin care comunitatea școlară va putea fi protejată de condamnații penal care pun în pericol integritatea fizică și morală a beneficiarilor direcță ai educației. Actualul sistem de evaluare anuală a cadrelor didactice are un rol pur formal la momentul de față, având în vedere faptul ca feedback-ul elevilor nu este integrat sub nicio formă in acest proces (conform procedurii, profesorii sunt evaluati prin 3 mecanisme: autoevaluare, evaluare in cadrul comisiei metodice si evaluarea in cadrul consiliului de administratie, elevii neavand un cuvant de spus in acest proces, desi acestia sunt beneficiarii primari ai actului instructiv-educativ)”, arată elevii într-un comunicat.Noul poiect îi vizează pe toți profesorii, atât din sistemul preuniversitar, cât și din cel universitar, care au săvârșit o infracțiune cu forma de vinovăție a intenției și care au fost condamnați penal la pedepse privative de libertate, inclusiv condamnările cu suspendare sau cu amânarea aplicării pedepsei, ca modalități de individualizare a pedepsei.