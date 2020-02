Studenții de la ASE au primul laborator de tehnologii în cloud

Laboratorul lansat cu sprijinul Microsoft va fi deschis pentru toate facultățile din ASE, iar utilizatorii lui au acces la infrastructuri virtuale scalabile în funcţie de proiectul la care lucrează, de la un procesor la putere de calcul de ordinul zecilor de mii de procesoare. Aceştia pot crea şi testa algoritmi de inteligenţă artificială, machine learning, pot simula orice mediu de test de pe aproape orice platformă sau sistem de operare, pot stoca şi gestiona volume practic nelimitate de date şi pot dezvolta ei înşişi noi aplicaţii şi platforme."Salut deschiderea unei noi etape în colaborarea dintre Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Microsoft România, concretizată astăzi prin semnarea Memorandumului de înţelegere, care oficializează parteneriatul nostru strategic, şi inaugurarea, ca prim rezultat concret al acestuia, a Laboratorului de cloud Microsoft în cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, unde pregătim viitorii specialişti în domeniul IT de pe piaţa muncii. Acest eveniment este încă o dovadă a deschiderii fireşti a marilor universităţi către iniţiativele mediului de afaceri de a se implica activ în pregătirea viitorilor specialişti, dar şi o recunoaştere a expertizei cadrelor didactice şi a cercetătorilor din universitate", afirmă prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE.În cadrul laboratorului, 11 experți în cloud din partea Microsoft România vor susținte cursuri prin care studenții își pot dezvolta atât aptitudinile tehnice, cât și cele de inovație in business. Tema principală a primului curs susținut în laboratorul de cloud, începând cu luna martie, se va concentra pe ultimele inovații în tehnologia informației prin intermediul Azure, platforma de cloud computing a Microsoft.Laboratorul, lansat la ASE, face parte din proiectul „Cloud-Enabled Laboratory” dezvoltat de Microsoft și lansat anul trecut prin deschiderea primului laborator de tehnologii în cloud din România la Universitatea de Vest din Timișoara. La ASE, laboratorul are o infrastructură hardware minimală formată din puncte de acces către resurse cloud și inteligență artificială. Acesta poate fi folosit cu succes atât pentru desfășurarea procesului de predare clasic, pentru implementarea de proiecte de cercetare cât și pentru start-up-uri de tehnologie.