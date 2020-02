LIVEVIDEO Monica Anisie, audiată la Parlament: ”Până la 31 martie universitățile trebuie să modifice contractul-cadru cu doctoranzii și să le ceară acordul pentru publicarea tezelor

Ce prevede noul program de guvernare al PNL pentru educație

Votul în plen pentru Guvernul Orban II, pe 24 februarie 2020

Anisie a răspuns la o întrebare legată de numărul de ore petrecut de elevi la școală că, în prezent, Ministerul Educației lucrează la realizarea planurilor cadru pentru învățământul preuniversitar astfel incat numarul de ore petrecut de elevi la școală să fie micșoratAnisie le-a spus parlamentarilor că i-a transmis președintelui CNADTCU că Mircea Beuran este în arest la domiciliu și în ce măsură mai poate fi șef peste comisia de medicină din CNADTCU, dar nu a primit vreun răspuns până acum. Ministrul propus a spus că are în vedere modificarea regulamentului CNADTCU.Monica Anisie le-a spus parlamentarilor că universitățile vor trebui să publice tezele de doctorat. ”Am transmis către Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor o notă prin care am întrebat cum pot sa fac publice tezele de doctorat. Răspunsul este că aceste teze pot si făcute publice, dar nu inainte de a-l informa pe autorul tezei. Am transmis catre univerități o adresă de această măsură ți le-am solicitat ca până la 31.03 modelul contractului - cadru cu studentii doctoranzi să fie modificat si să conțină și acordul persoanei pentru publicarea tezelor”, a spus Anisie.Monica Anisie a spus că ar vrea să generalizeze programul Masa Caldă în toate școlile, dar vrea să identifice modalitățile prin care acest lucru este posibil.Întrebată despre evaluarea școlilor doctorate de senatorii Ecaterina Andronescu și Mihnea Costoriu, Monica Anisie a spus că atunci când a preluat mandatul exista o metodologie pentru evaluarea școlii doctorale, dar ARACIS refuza să o aplice și atunci am luat decizia să o schimbe.Urmează sesiunea de întrebări din partea parlamentarilor pentru ministrul propus la Educație.Monica Anisie le-a spus parlamentarilor că va face un raport sinteză a activității sale de la minister.”Imediat ce am ajuns la conducerea Ministerului Educației și Cercettării am relizat ceea ce am promis în comisii. Am aprobat prin ordin de ministru manualele restante. Am demarat procedura de realizarea manualelor care vor fi în clasa a VIII-a începând cu anul 2020-2021, astfel încât să nu mai existe sincope la 1 septembrie, atunci când trebuie să ne înmtoarcem la școală. Această măsură a fost luată imediat ce am ajuns la conducererea Ministerului Educației, dar imediat mi-am concentrat atenția și asupra unor măsuri pentru colegii mei profesori și așa cum am promis în fața dumneavostră la audierile în comisie am declanșat debirocratizarea activităților cadrelor didactice din preuniversitar”, a spus Monica Anisie.Ministerul le-a mai spus parlamentarilor că, pe termen scurt, grupul de lucru pe care l-a format la Ministerul Educației a propus