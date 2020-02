Cum a reușit un colegiu tehnic să-și dubleze procentul de promovare la bacalaureat/ În liceele care fac ore remediale, rata de promovare la BAC a crescut cu 4,41%

La liceele din ROSE procentul de promovare la BAC este de 4,41%

Anul trecut școlar, atunci când colegiul a intrat în proiect, mai mulți elevi de clasa a XII-a au participat la ore remediale din cadrul proiectului ROSE. Orele remediale pe care elevii le urmau erau la disciplinele de concurs de la bacalaureat:pentru cei de la vocațional, șipentru ceilalți. Elevii care participau la aceste ore au câte două ore de pregătire pentru fiecare disciplină de bacalaureat.Și anul acesta liceul participă la proiect, iar la aceste ore suplimentare participă elevii din clasele IX-XII, care fac ore centrate pe programa de examen.”Anul acesta, avem 12 grupe cu 15 elevi. Au câte două ore de pregătire pentru fiecare disciplină de bacalaureat. Înscrierea în proiect s-a făcut pe baza opțiunii personale a copilului, pentru că dacă ar fi fost altfel el ar fi venit cu forța și nu ar fi fost derulat corect procesul de pregătire. Ideea acestui proiect este să fie veritabil, adică elevul să-și dorească, părintele să-l susțină și orele să se întâmple”, a declarat pentruMona Rudnic, director la Colegiul Tehnic Dinicu Golescu.Mona Rudnic, director la Colegiul Tehnic Dinicu GolescuDirectoarea spune că sunt și cazuri în care elevii muncesc și nu reușesc să ajungă la pregătire, dar nu sunt mulți astfel de copii. Biologia este una dintre disciplinele grele pentru elevii de la tehnologic.”Noi am pus și grupa de Biologie la pregătirea remedială pentru că ei pică în primul rând la Biologie. Eu am o problemă pe care o tot spun: dacă un elev de la un liceu tehnologic face atât de multe ore de module tehnice de ce nu dă la bacalaureat? Dă la Biologie pe care o face într-a IX-a și a X-a, timp de o oră. Sau ei fac 10 de pregătire sportivă în clasele a IX-X și câte 14 ore în clasele a XI-XII și ei dau Geografia la Bacalaureat”, mai spune Mona Rudnic.Profesorii care participă la orele remediale sunt aceeiași de la clasă.”Avem 9 profesori care participă la aceste cursuri remediale, plus consilierul școlar și un psiholog. E importantă că facem și consiliere vocațională. Munca acestor oameni care aduc niște copii de la nota 2 - media de intrare până la nota 6- media de promovare este una uriașă. După primul an de program avem 220 de copii care au făcut activități remediale”, a mai spus Mona Rudnic.Până acum, 220 de elevi au făcut ore de pregătire suplimentară. Profesorii care sunt în acest program sunt plătiți cu ora pentru orele remediale. Banii au venit cu întârziere în primul an de proiect. În cadrul programului, liceul a cumpărat laptopuri și rechizite pentru elevi, dar și gustări pentru elevi.În București, sunt înscrise 32 de licee în proiect. ”La toate aceste licee am avut o îmbunătățire a rezultatelor de la bacalaureat. Sunt licee care s-au ridicat mult, cum e Colegiul Elie Radu, unde proiectul e foarte bine implementat, sau Colegiul de Poștă și Telecomunicații. Vizitele extracuriculre îi ajută pe elevi”, a spus Cristiana Mateiciuc, inspector școlar la Inspectoratul Școlar al Municipiului București.În acest moment, în program sunt cuprinse 728 de licee din totalul de 1.437 de licee din România. În următoarea etapă a proiectului vor mai fi incluse alte 100 de licee. Potrivit datelor strânse din 2019, rezultatele la bacalaureat în sesiunea din anul trecut arată o creștere a procentului de promovabilitate din liceele ROSE de 4,41%, comparat cu o creștere de doar 2,34% în celelalte licee.”Sunt 70.000 de elevi de clasa a XII-a în școlile din proiect. Noi încercăm ca în proiect să beneficieze toată școala. De obicei, în medie, sunt 400 de copii pe liceu. Dar de fapt sunt câte 600- 700 care participă la program, pentru că vin mai mulți. Facem și consiliere școlară, facem și psihologie cu fiecare copil în parte”, a spus Radu Jugureanu pentru, coordonator proiect Rose.Radu Jugureanu, coordonator proiect RoseAcesta spune că profesorii din proiect nu primesc mulți bani, fiind plătiți cu ora. Elevii în schimb rămân în școală mai mult timp, ei primind o masă caldă la prânz. În același timp, în cadrul proiectului, elevii fac și activități extracuriculare.”În ciuda sincopelor de finanțare, proiectul acesta a reușit în foarte scurt timp să schimbe soarta în bine a zeci de mii de eleve și de elevi, care chiar aveau cea mai mare nevoie de ajutor. O masă caldă la prânz în școală pentru a rămâne apoi la o pregătire suplimentară și un microbuz care să te ducă seara acasă, o excursie într-un oraș pentru a vedea o piesă de teatru, atunci când ești în situația de a nu fi ieșit niciodată din orășelul tău, o discuție deschisă cu profesorul tău din care să afli că îți înțelege necazul a însemnat pentru ei acel moment unghiular care i-a dus către promovarea unui examen, plecând de cele mai multe ori de la nota doi și ajungând la nota 6. Este uriaș ce s-a realizat”, a mai spus Radu Jugureanu.Liceele înscrise în proiect primesc un grant mediu este 100.000 de euro, pe care îi folosesc pentru 4 ani. Profesorii sunt plătiți la plata cu ora pentru orele remediale.”Beneficarii acestor granturi sunt cei mai dezavantajați elevi. Sunt copii care nici măcar nu se gândesc să ajungă să dea bacalaureatul. Noi am stat de vorbă cu elevii din diverse licee și pentru ei a însemnat enorm să beneficzize de astfel activități. Această abordare holistică este esențială, pentru că pe lângă lecțiile remediale ei participă și la activități extrașcolare și beneficiază de consiliere. Granturile dunt pe 4 ani. În principiu un elev care intră în clasa a IX-a cu rezultate proaste poate să fie susținut și ajutat să crească și să treacă bacalaureatul”, a spus, pentru, Mariana Moarcăș, senior specialist în educație la Banca Mondială.Mariana Moarcăș, senior specialist în educație la Banca MondialăBanii pot fi folosiți pentru diverse activități, de la lecții remediale, consiliere, activități extrașcolare până la diferite activități de consiliere.”E extrem de valoroasă această experiență pentru că se arată că dacă susții școala cu o sumă mică de bani pentru niște activități pe care directorii și profesorii pot să și le aleagă dintr-un meniu foarte larg, pentru că ei știu ce este mai bun pentru elevii lor, dacă ai această încredere în ei și le oferi instrumentele și îi și sprijini, este clar că vor fi rezultate”, a spus Mariana Moarcăș.Proiectul ROSE este finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (unitatea executivă de finanțare a Băncii Mondiale). Este implementat de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE) din cadrul Ministerului Educației.