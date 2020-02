Profesoară ASE: Vedem în Universități. Calitatea studenților scade de la an la an

„Dacă ar avea oportunități aici în țară să se dezvolte atunci ar fi altceva”, a spus Boboc, precizând că este nevoie de o strategie de dezvoltare a sistemului de educație care să nu se schimbe des.„În ultimii ani am avut schimbări peste schimbări, fără a avea la bază un studiu (de impact n.r.). Nu au fost niște studii pe baza cărora s-a tot schimbat. Iarăși o luăm de la capăt, că mergem după un sistem, mergem după altul. Nu vom reuși să avem forță de muncă calificată. Asta noi vedem. Noi vedem în Universități. Calitatea studenților scade de la an la an. Este jalni... (nu a terminat cuvântul n.r.) este... nu se poate”, a afirmat ea.Ea susține că trebuie neapărat intervenit asupra acestui lucru „și să ne oprim”: „Facem o strategie de dezvoltare și o urmărim, o monitorizăm și eventual o mai modificăm și o adaptăm în funcție de cerințele pieței, dar fără să o schimbăm fundamental”.