Dolj: 17 copii din Dăneți și 9 din Dăbuleni s-au simțit rău la școală. În primul caz ar fi vorba despre o intoxicație de la substanțele folosite în școală pentru curățenie - UPDATE

Mai mulți elevi de la școala din comuna Daneți, județul Dolj, au fost duşi la dispensarul din localitate, după ce s-au simțit rău la școală. Primele informații arătau că o posibilă cauză ar fi deratizarea care ar fi fost făcută la școală, însă viceprimarul comunei susține că deratizarea a fost făcută cu mult timp în urmă și că ar fi vorba despre o intoxicație de la substanțele de curățenie folosite de femeile de serviciu de la școală, potrivit Mediafax.





Până la această oră la dispensar au ajuns 17 copii de la școala din comuna Daneți, cu suspiciune de intoxicație. Șeful ISU Dolj, Constantin Florea, a declarat că elevii sunt la dispensarul din localitate, după ce la școală s-au simțit rău, au avut dureri de cap și vărsături. Autoritățile au fost alertate de profesori.

"Doi dintre copii sunt mai grav, cu vărsături, dureri de cap. Ceilalţi, până la 17, sunt cu dureri de cap şi ameţeli mai uşoare. Toţi sunt din aceeaşi clasă. Am trimis CBRN, este şi echipă de la DSP, sunt colegii mei pentru probe şi analize, sunt maşinile de victime multiple, dacă e cazul, să transporte câte patru la spital. Sunt medicii acolo şi evaluează”, a declarat pentru Mediafax Constantin Florea.

Potrivit șefului ISU Dolj, recent s-a făcut o deratizare în școală.





Viceprimarul comunei, Ştefan Cioablă, susține însă că deratizarea în școală nu s-a făcut recent și că elevii s-ar fi intoxicat de la substanţele folosite de femeile de serviciu din şcoală, marţi, la curăţenie.





"Dezinsecţia în şcoală a fost făcută demult, nu are cum să fie de acolo. Probabil este de la substanţele de curăţenie folosite de <oamenii de serviciu>. Am blocat magazia cu substanţe, vine o echipă de la laboratorul de analize să vedem ce se întâmplă. Am vorbit cu directoarea şcolii şi mi-a spus că sunt substanţe de curăţenie zilnică, care sunt autorizate. Curăţenia s-a făcut ieri. Probabil n-au aerist sălile, nu pot să-mi dau seama. Numai într-o clasă s-a întâmplat“, a declarat viceprimarul.





În ultimele luni au fost mai multe cazuri similare în unități de învâțământ după ce au fost făcute dezinfecție și deratizare, cele mai grave având loc la Liceul German din Arad și la Școala 133 din București.

Nouă copii de clasa a 4-a de la școala din oraşul Dăbuleni, tot din județul Dolj, au ajuns la spital cu stări de rău. Elevii au aceleași simptome ca cei de la şcoala din Daneţi. Cele două școli sunt la o distanță de 50 km una de cealaltă. Inspectorul şef al ISU Oltenia, colonel Constantin Florea, a declarat, că echipele CBRN, dar şi medicii au plecat spre Dăbuleni. Acestea se aflau la Daneţi.