Taxele de recunoaștere și echivalare a studiilor pentru cetățenii Spațiului Economic European și Elveției, eliminate

Taxa pentru recunoașterea/echivalarea studiilor preuniversitare și universitare se va păstra numai pentru cetățenii din afara Spațiului Economic European și al Confederației Elvețiene.„An de an, în calitate de profesor, am dat recomandări elevilor mei pentru a studia la universități din străinătate. Mulți dintre ei au ales să revină în țară. Ca ministru al educației și cercetării am decis să respect efortul depus și să îi încurajez pe românii care au studiat în spațiul european să se angajeze și să își continue studiile în România, prin simplificarea modului de recunoaștere a diplomelor de studii.”, a declarat Anisie, potrivit unui comunicat al ministerului.„Ieri am avut o vizită de lucru la Ministerul Educației, unde am supus atenției dnei. ministru Monica Anisie două măsuri pe care le-am promovat constant pe durata mandatului meu, și pe care majoritatea toxică din Parlament le-a respins constant și chiar mișelește. Din cauza majorității parlamentare a PSD, proiectele mele, deși aflate exclusiv în avantajul tinerilor români, nu au fost implementate, dar am găsit tot sprijinul și deschiderea în actualul ministru al Educației, totul în timp record! Azi, doamna ministru Anisie a emis un ordin de ministru prin care a decis ELIMINAREA taxelor de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate!”, a scris Mara Mareș pe Facebook.Ordinul a intrat în vigoare de la data semnării lui.