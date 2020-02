”Are nişte probleme personale mai deosebite”. Profesoara din Brăila care a venit băută la ore, sancționată cu 15% din salariu

Profesoara din localitatea brăileană Mihai Bravu, care a venit băută la ore în luna noiembrie 2019, cu o îmbibaţie alcoolică de 1,18 mg/l în aerul expirat, potrivit aparatului etilotest, a fost sancţionată de consiliul de administraţie al şcolii cu reţinerea a 15% din salariu pe o perioadă de trei luni, potrivit informaţiilor făcute publice de şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ), Viorel Botea, transmite Mediafax.





"Zilele trecute, colegii de la Mihai Bravu au dat un verdict, ca să spun aşa, doamna profesoară a fost sancţionată cu 15% din salariu, pe o perioadă de trei luni, urmând ca, la viitoarea abatere, conform legii, să se ia măsura desfacerii contractului de muncă. Am solicitat în mod expres conducerii şcolii, colegilor, sprijin psihologic pentru doamna profesoară. Într-adevăr, pot spune după finalizarea anchetei că are probleme personale destul de grave. Problemele personale sunt cele care au determinat-o să aibă un comportament nu tocmai corespunzător", a declarat, în conferinţă de presă, Viorel Botea.





Şeful ISJ Brăila declara în noiembrie anul trecut că profesoara în cauză, angajată ca suplinitor de limbă franceză la şcoala din comuna Mihai Bravu, prezintă tulburări psihice şi că nu ar fi fost prima dată când venea băută la ore.





"Persoana respectivă trebuie înţeleasă şi din punct de vedere personal, pentru că, într-adevăr, are nişte probleme personale mai deosebite, a fost internată şi în spital. Din informaţiile pe care le-am primit neoficial, colega noastră ar mai fi fost la şcoală într-o stare de 'dezorientare', dar nu atât de profundă ca acum. Am înţeles că ar avea tulburări psihice. Avizul psihologic nu îl are pentru tot anul, într-o lună de zile trebuie să refacă acest control psihologic. Nu vreau să se înţeleagă că îi dau dreptate, eu mă refer la fenomenul în sine, că şi profesorii au dreptul la o consiliere psihologică, au şi ei nevoie de sprijin, pentru că nu toţi putem să stăm la zid, să fim împuşcaţi cu tunul şi să stăm în picioare", declara Botea la acea dată.