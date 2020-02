Noi reguli pentru înscrierea copiilor la clasa pregătitoare, în București: Repartizări în ordine alfabetică și tragere la sorți pentru învățătoare

”În metodologie nu scrie nicăieri că elevul trebuie înscris la o anumită învățătoare, noi vorbim de o cutumă care s-a împămâtenit. Printr-o recomandare, noi le punem în vedere școlilor să respecte legea. Vom trimite în școli o notă cu titlu de recomandare prin care să le punem în vedere școlilor că trebuie să aibă înainte de prima etapă de înscriere la învățământul primar o procedură clară, transparentă, cu niște criterii bine stabilite de repartizare la clasă. Școala are libertatea să își creeze procedura de înscriere punând criteriile pe care le discută și pe care le aprobă în Consiliul de Administrație. Că e alfabetică, că e prin tragere la sorți, cum vor ele”, a declarat pentru HotNews Maria Manea, inspector școlar adjunct la ISMB.Ea mai spune că inspectorii școlari vor merge în școli să vadă în ce măsură a fost respectată procedura aprobată.”Noi le dăm câteva exemple de criterii pe care le-am avea în vedere, inclusiv am spus că le recomandăm ca și repartizarea învățătorilor la clasă să fie făcută tot prin tragere la sorți. Școlile trebuie să facă această procedură de înscriere în scurt timp și să obțină avizul de legalitate de la ISMB pentru ea. Noi după aceea vom merge în școli și vom vedea în ce măsură a fost respectată această procedură. De exemplu, le cerem copiii în ordine alfabetică și vedem dacă înscrierea s-a făcut alfabetic”, a mai spus Maria Manea.Criteriile avute în vedere de cei de la ISMB au fost aplicate în urmă cu 4 ani de către Inspectoratul Școlar Timiș, unde din cauză de discriminare școlile au primit amenzi.”Pentru că și noi ne confruntăm cu aceeași situație, anul trecut au fost 16.100 de elevi pentru 578 de clase pregătitoare, pentru că aveam semnale clare că așa funcționează unele învățătoare, unele școli, cu liste prestabilite, apoi cu presiuni din partea tuturor și se ajunge la situația în care sunt clase de 38 de copii la pregătitoare și alte clase sunt la polul opus am hotărât să facem și noi același lucru”, a mai spus Maria Manea.Inspectoratul susține că dacă școlile nu vor avea proceduri clare și transparente, își vor asuma răspunderea directorul și consiliul de administrație.Urmează ca Ministerul Educației să aprobe metodologia şi calendarul înscrierii în clasa pregătitoare, care de obicei începe în luna martie.