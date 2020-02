Profesorul de filosofie Valentin Mureșan a murit

Valentin Mureşan avea 68 de ani și a fost profesor de filosofie morală şi etică aplicată la Facultatea de Filosofie, unde a înființat Centrul de Cercetare în Etică Aplicată. Potrivit CV-ului publicat pe site-ul universității, Mureșan a publicat lucrări de filosofie morală (Platon, Aristotel, Kant, Mill, Hare), precum şi lucrări de etică aplicată (Managementul eticii în organizaţii, 2009; Fericirea, datoria şi decizia etică, 2010).De asemenea, profesorul Mureșan a publicat comentarii extinse pe marginea unor lucrări fundamentale de Platon, Aristotel, Kant şi Mill, precum şi studii de filosofie morală analitică şi management etic. A tradus sau coordonat traducerea unui număr mare de lucrări în tradiţia analitică (R.M. Hare, B. Williams, H.Prichard, G. Moore etc.) şi a editat numeroase volume în România şi în străinătate (Japonia, SUA).În același timp, Valentin Mureșan era Distinguished Research Fellow al Centrului Uehiro pentru Etică Practică (Universitatea Oxford) şi membru al consiliului editorial al Journal of Applied Ethics and Philosophy (Universitatea Hokkaido, Japonia).În perioada 1995-2001 a fost decan al Facultății de Filosofie, iar în perioada 1996 -2201 a lucrat la Ministerul Educației ca director expert în programele PHARE, perioadă în care s-a ocupat și de reforma în educație.În ultima perioadă, Valentin Mureșan a fost director onorific al Centrului de Cercetări în Etică Aplicată şi al Revistei Române de Filosofie Analitică.