Un liceean din Pitești, câștigătorul din partea României la concursul de traducere al Comisiei Europene

Tema din acest an pentru concurs a fost ce pot face tinerii pentru a contribui la conturarea viitorului Europei. Traducătorii Comisiei Europene au selectat câștigătorii din rândul a 3.116 participanți din școlile din întreaga Europă. România a fost reprezentantă de 32 de școli, respectiv 153 de elevi.Cei mai buni tineri traducători din fiecare țară UE vor călători la Bruxelles pentru a-și ridica premiile și pentru a se întâlni cu traducătorii profesioniști ai Comisiei Europene.Ediția din acest an a concursului a fost prima desfășurată integral online. Ea a avut loc la 21 noiembrie 2019, simultan în toate cele 740 de școli participante, de la Oulu, în Finlanda, la insula São Jorge din arhipelagul Azore, Portugalia.Participanții au avut posibilitatea să aleagă să traducă din oricare două dintre limbile oficiale ale UE. Din cele 552 de combinații lingvistice disponibile, traducătorii au utilizat 150.„Aș dori să îi felicit pe tinerii care au acceptat această provocare și și-au demonstrat excelentele competențe lingvistice. Studiul limbilor străine este extrem de important în societatea actuală. Limbile străine deschid o multitudine de oportunități de angajare și îi ajută pe oameni să înțeleagă mai bine alte culturi și puncte de vedere. Multilingvismul este o trăsătură distinctivă a cetățenilor europeni, iar traducerea reprezintă o demonstrație concretă a acestei diversități.”, a declarat comisarul pentru buget și administrație, Johannes Hahn.Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene organizează concursul Juvenes Translatores („tineri traducători” în latină) an de an, începând din 2007. Obiectivul urmărit de concurs este de a promova studiul limbilor străine în școli și de a le oferi tinerilor posibilitatea de a vedea ce înseamnă să fii traducător. Concursul se adresează elevilor de liceu în vârstă de 17 ani și se desfășoară simultan în toate școlile selectate din UE.