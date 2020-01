Dragoș Ciuparu, noul secretar de stat pentru Cercetare: Am ca prioritate deblocarea finanţării programelor în domeniu

"Sunt un om căruia îi pasă de Cercetare şi care doreşte ca cercetarea din România să crească, să dea rezultate, să finanţeze performanţa şi să se dezvolte astfel încât să fie un punct de atracţie pentru tinerii din această ţară şi nu numai, inclusiv pentru cei care au ales să îşi înceapă cariere în străinătate. Ce pot să vă promit este că am ca prioritate deblocarea finanţării programelor de Cercetare, lansarea de competiţii, mi-am propus să fac cel puţin competiţii pe patru instrumente anul acesta, din care sper să şi contractăm ceva undeva în toamnă", a declarat Ciuparu, la ceremonia de instalare a sa în funcţie.Ministrul Monica Anisie i-a spus secretarului de stat că vrea o colaborare bună cu acesta şi a spus că e convinsă că va creşte credibilitatea şi predictibilitatea în Cercetare. "Noi, în trecut, am lucrat împreună şi sunt convinsă că vom putea face lucruri bune pentru Cercetare, în aşa fel încât să creştem credibilitatea şi predictibilitatea sistemului de Cercetare", a spus Anisie.Premierul Ludovic Orban, prezent în premieră la instalarea unui secretar de stat, a spus că s-a gândit mult până a numit un secretar de stat pentru Cercetare, iar pe Dragoș Ciuparu l-a numit pentru că are experiență și este cel care a contribuit major ca proiectul Laserului de la Măgurele să fie implementat în România.”Mi-a luat mult timp până m-am hotărât pe cine să numesc secretar de stat la cercetare. Vă mărturisesc că foarte puțini au vrut să își asume răspunderea de a prelua coordonarea, conducerea destinului cercetării în situația în care ne găsim, în care, deși a existat o evoluție pozitivă în materie de infrastructură, în schimb în materie de realizare efectivă în domeniul cercetării cu foarte puține excepții încă mai avem multe de îmbunătățit. M-am oprit asupra domnului profesor Dragoș Ciuparu, care nu este un novice. Este un om care a mai fost, să spun așa, o perioadă bună la conducerea destinului cercetării. Trebuie să știți despre el că, sigur, aici nu poţi să atribui merite exclusive unor persoane, dar laserul de la Măgurele într-o mare măsură poartă amprenta domniei sale și implicarea domniei sale, chiar dacă alții au cules laurii, că așa e: vin unii, se trezesc cu cadouri, fără să fi făcut nimic, dar asta este în viața publică, nu întotdeauna cine taie panglica este cel care este și autorul unui proiect mare, unui proiect major. Mă opresc aici. Vreau să îi garantez în fața dumneavoastră un suport constant și real din partea mea ca prim-ministru, din partea Guvernului României”, a spus Orban.