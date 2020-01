De ce noii inspectori școlari sunt toți de la PNL? Ludovic Orban: Dacă avem oameni care sunt buni...

Acesta susține că numirile le face după ce verifică persoanele propuse pentru funcții, atât CV-ul lor, cât și problemele lor de integritate. "Eu verific cu rigurozitate, verific dacă se respectă criteriile de integritate, verific dacă au dosare penale. Am încercat să aducem oameni serioși și cel puțin pe zona PNL nu sunt probleme. Candidații PNL sunt supuși unor proceduri serioase", a spus Orban.





Vezi aici tot

Despre inspectorii școlari, Ludovic Orban a spus că trebuie realizat un sistem de concurs transparent, iar în zona de recrutare să fie introduși specialiști, care să-i selecteze pe cei mai buni. Întrebat ce ar face dacă printre cei buni ar fi membri PSD, Ludovic Orban a răspuns: "Mă cam îndoiesc". A adăugat apoi că pot fi și excepții, dar că nu trebuie să hotărască decidentul politic criteriile.În ceea ce privește numirile controversate de secretari de stat, Orban a spus că "majoritatea numirilor făcute pe zona PNL nu au generat discuții publice". Întrebat despre numirea luiOrban a afirmat că nu este membru PNL, ci PMP. Ludovic Orban susține că a avut discuții lungi cu PMP despre această nominalizare, motiv pentru care numirea a fost făcută mai târziu."Am avut discuții mai lungi cu PMP legate de această nominalizare. Ați văzut că a venit mai târziu. Până la urmă au insistat, am luat decizia, dar voi proceda similar cum am procedat în cazul secretarului de stat care a fost susținut tot de PMP, care era secretar de stat pe aviație, la Ministerul Transportului. În momentul în care am aflat că a refuzat să i se recolteze probele biologice, l-am demis instant", a spus Orban.