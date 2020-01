Orban, despre vizita cu presă a Monicăi Anisie în școlile din Ialomița: Era de preferat să meargă fără camere video / O să am o discuție cu ministrul Educației

Premierul Ludovic Orban a declarat, la HotNews Live, că este normal ca ministrul Educației să meargă în școli, dar ”era de preferat” ca Monica Anisie să meargă fără presă în vizita inopinată la școlile din județul Ialomița, unde a intrat într-o clasă în care a auzit o învățătoare țipând la copii. ”O să am o discuție pe tema asta” cu ministrul, a anunțat Orban.

”E normal ca ministrul Educației să meargă în școli. Legat de faptul că e însoțită de presă, există și interes din partea presei. Am înțeles că au fost discuții pentru că a mustrat o învățătoare. Nu cred că este o chestie intenționată, mi-am luat camerele ca să se vadă cum fac eu controale. O să am o discuție (cu Anisie) pe tema asta. Important e ce face un om când nu are camerele asupra lui. Mie mi-au displăcut întotdeauna lucrurile astea cu spectacol. Da, era de preferat să meargă fără camere în acea vizită, în vizită inopinată”, a declarat Ludovic Orban la HotNews Live.

Ministrul Monica Anisie, marți, la prima oră a dimineții, a mers, însoțită de presă, la trei instituții de învățământ din județul Ialomița, într-o vizită inopinată.

După ce mai mulți profesori, experți în educație și lideri de opinie au criticat-o pe Monica Anisie pentru modul în care a gestionat vizita inopinată pe care a făcut-o marți la școlile din mediul rural din Ialomița, ministrul Educației a scris pe Facebook că îi pare rău că nu a fost mai atentă pentru că a expus copiii.

”Nu am fost în acea școală pentru doamna învățătoare, dar sunt un om căruia chiar îi pasă de copii, elevii mei pot depune mărturie. Aș fi vrut să fiu mai calmă în acea interacțiune și este regretabil că, pentru moment, nu am fost atentă la prezența presei și expunerea copiilor, lucru pentru care îmi pare rău”, a scris Anisie.



