Sindicate: Controalele din școli realizate de ministrul Educației trebuie să respecte legea/ ”Pedagogic nu se face așa!”

Sindicaliștii arată că intenția ministrului a fost bună, însă i-a nemulțumit pe profesori: ”ceea ce a transformat o intenție bună a ministrului, într-un act care a provocat nemulțumiri mari în rândul colegilor noștri”. Reacția vine după ce, sâmbătă de dimineață,Zilele trecute ministrul Educației și Cercetării, doamna Monica Anisie, a vizitat inopinat, alături de jurnaliști, două unități de învățământ din județul Ialomița, pentru a vedea cu ce greutăți se confruntă învățământul românesc.Controalele au căpătat forma unor “descinderi”, fără să fie respectate condițiile legii, ceea ce a transformat o intenție bună a ministrului, într-un act care a provocat nemulțumiri mari în rândul colegilor noștri, după ce o învățătoare a fost umilită în fața copiilor și a camerelor de filmat. Credem că în urma acestor controale trebuie văzută realitatea educației din România, în ansamblu: școlile sunt lipsite de condiții optime pentru desfășurarea actului educativ, iar cei care au de suferit sunt atât elevii, cât și cadrele didactice.În data de 14 ianuarie ministrul Educației și Cercetării, doamna Monica Anisie, însoțită de reprezentanți ai mass media, a vizitat două unități de învățământ din județul Ialomița, obiectivul principal fiind, conform celor afirmate de doamna ministru, de a vedea la fața locului o parte a problemelor cu care se confruntă învățământul din România.Așa a aflat că cele două unități de învățământ au toalete în curtea școlii, nu au pază, numărul îngrijitoarelor este insuficient, iar naveta cadrelor didactice nu este decontată, fiind și cazuri în care costurile navetei ajung și la 800 de lei. Este de apreciat faptul că doamna ministru a luat legătura și cu primarii acelor localități, solicitându-le să urgenteze construcția acestor toalete și să găsească bani pentru a se deconta naveta cadrelor didactice. Problemele găsite în teren, în urma controalelor, sunt lucruri semnalate de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ constant, de ani de zile, însă au fost ignorate. Situația din școli este efectul costului standard, indicator care este groparul învățământului românesc. Toate aceste lipsuri din unitățile de învățământ sunt consecințele subfinanțării crase!Descinderea ministrului educației în sala de clasă, argumentată de faptul că a auzit-o pe doamna învățătoare țipând la un elev și muștruluirea acesteia în fața elevilor și a camerelor de filmat a creat o stare de indignare justificată în rândul cadrelor didactice și nu numai.Asta pentru că multe cadre didactice din România s-au simțit în ipostaza neplăcută în care a fost doamna învățătoare și au privit gestul ministrului ca pe unul de imagine în fața opiniei publice. Pedagogic nu se face așa!Chiar dacă doamna învățătoare a folosit un ton mai ridicat, corect era dacă doamna ministru avea o discuție cu acest cadru didactic, după terminarea orei și nu în fața elevilor. Ceea ce trebuie șă știe și să respecte cei care fac astfel de controale în unitățile de învățământ, fie că sunt inspectori școlari, inspectori școlari generali sau miniștri este că, în conformitate cu prevederile art. 272 din Legea educației naționale:(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică;(3) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.Federația Sindicatelor Libere din Învățământ nu sprijină nicio formă de derapaj în unitățile de învățământ, fie că acesta este făcut de un cadru didactic la ore, fie că este realizat de un ministru aflat într-un control.Legea trebuie respectată de toată lumea. În plus, așteptăm din partea ministrului Educației și Cercetării un rezultat public al acestor verificări care vor avea loc și în alte unități școlare, dar și măsuri concrete de rezolvare a problemelor cu care se confruntă educația din România. Altfel, nu vrem să rămânem doar cu imaginea unui “spectacol” prezentat jurnaliștilor."Este de apreciat faptul că ministrul Educației este preocupat de ce se întâmplă în școlile din România și vrea să vadă pe viu realitățile din acestea. Poate așa va avea argumente să bată cu pumnul în masa Guvernului României și să atragă atenția că educația are nevoie de fonduri suplimentare și că acest cost standard subdimensionat distruge acest domeniu atât de important. Însă, doamna ministru nu trebuie să uite că orice control sau inspecție într-o unitate de învățământ trebuie să se facă respectând niște reguli stabilite prin lege. Altfel, există riscul major ca o bună intenție avută în vedere când se face un asemenea control, să se transforme într-un eșec. Am convingerea că, pe viitor, astfel de lucruri nu se vor mai repeta, iar verificările vor scoate la suprafață problemele în ansamblul lor", a declarat Simion Hancescu, președinte FSLI.