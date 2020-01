Scrisoare deschisă a ministrului Educației către primari: Asigurați finanțarea corespunzătoare a educației în bugetele pentru anul 2020!

”Vă propun un restart în finanțarea educației! Începând din acest an, toți să ne asumăm angajamentele față de copii și cadre didactice! Fac un apel public către dumneavoastră să asigurați finanțarea corespunzătoare a educației în bugetele pentru anul 2020. O școală bună are nevoie de susținerea unei comunități căreia îi pasă. Investiția în grădinițe, școli și licee înseamnă investiția în copii, în viitorul comunității locale”, le scrie Monica Anisie, ministrul Educației.În aceeași scrisoare, Anisie vorbește despre „școala de la sat” și „școala de la oraș”, între care există diferențe tot mai mari, dar îi roagă să lucreze împreună și această diferență să dispară.Stimați primari,Mă adresez dumneavoastră în speranța că înțelegem cu toții că România are nevoie de un sistem educațional bine finanțat, în care elevii să învețe cu drag, în condiții optime, iar profesorii, folosind noile tehnologii, să aibă acces la toate resursele materiale necesare bunei desfășurări a activităților în școală.Rolul comunității locale este foarte important și consider că România s-a dezvoltat în ultimii ani, astfel încât asigurarea finanțării complementare pentru educație să fie o realitate concretă, în fiecare unitate administrativ-teritorială.Legea a prevăzut încă din 2011, că finanțarea educației trebuie să fie un efort comun al autorităților administrației publice centrale și locale. Întreaga arhitectură a educației s-a schimbat odată cu adoptarea de către România a principiului descentralizării, în urma căruia autoritățile locale au preluat o bună parte din responsabilități, printre care și aceea de a asigura finanțarea complementară pentru educație.Am constatat cu tristețe că, de la adoptarea Legii educației naționale, unele autorități publice locale au alocat puțin spre deloc bani pentru educație, deși aveau o obligație legală și morală în acest sens.Guvernul și-a făcut deja datoria de a majora bugetul pentru educație în 2020 și de a finanța ceea ce legea ne obligă să finanțăm: salariile, sporurile, indemnizațiile, pregătirea profesională, evaluarea periodică și cheltuielile cu bunuri și servicii educaționale.Investițiile, reparațiile capitale, consolidările, subvențiile pentru internate și cantine, evaluarea periodică națională a elevilor, bursele elevilor, toate acestea trebuie finanțate de către autoritățile publice locale, prin finanțarea complementară, conform art. 105 din Legea 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.Din păcate, în prezent există „școala de la sat” și „școala de la oraș”. Între aceste două categorii sunt diferențe care devin tot mai mari. Împreună, putem face ca această diferență să dispară, să existe aceeași calitate a școlii românești, indiferent unde se află geografic.Vă propun un restart în finanțarea educației! Începând din acest an, toți să ne asumăm angajamentele față de copii și cadre didactice! Fac un apel public către dumneavoastră să asigurați finanțarea corespunzătoare a educației în bugetele pentru anul 2020. O școală bună are nevoie de susținerea unei comunități căreia îi pasă. Investiția în grădinițe, școli și licee înseamnă investiția în copii, în viitorul comunității locale.Haideți să dotăm școlile cu materialele necesare pentru desfășurarea actului didactic în bune condiții! Haideți să amenajăm toalete în interiorul școlii! Haideți să investim în elevi și profesori, investind în educație. Totodată, vă felicit pe toți cei care ați demonstrat prin fapte că SE POATE și că vă pasă de viitorul copiilor prin investiția în educație! Exemplele de bună practică există, deci pot fi multiplicate!Vă mulțumesc tuturor și sunt convinsă că veți alege să investiți în educație.Cu stimă,Monica Cristina AnisieMinistrul Educației și Cercetării ,