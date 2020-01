O școală din București a fost dată în judecată de păriniții unui elev de 11 ani, victimă într-un caz de bullying

Elevul agresat este în Școala Nr. 181 din primul semestru al anului 2019-2020. A venit prin transfer de la Școala nr 80, atunci când familia s-a mutat în apropierea Școlii Nr.181. Conflictul cu elevul agresor a început după ce acesta îi brusca pe ceilalți elevi și nimeni nu-i zicea nimic. Pe 5 decembrie 2019, cei doi elevi au intrat din nou in conflict, moment în care s-a ajuns la bătaie chiar sub ochii profesoarei de istorie în sala de clasă. După incident elevul proaspăt transferat de la Școala nr. 80 s-a ales cu nasul spart și a ajuns la spital pentru îngrijiri. Directorul școlii nu a anunțat nici părinții, nici inspectorii. Cazul a fost aproape mușamalizat. Părinții însă nu s-au lăsat intimidați și au apelat la un avocat.

„După momentul acesta, părinții au fost nevoiți să-și opereze copilul, sub anestezie generală, la 11 ani. S-au adresat instituției de învățământ. Ei nu au vrut, de aceea am fost nevoiți să mergem cu o acțiune în instanță să conservăm aceste probe pentru că în 30 de zile s-ar fi șters”, a spus avocatul, Conform sursei citate, învățătoarea nu a intervenit în altercația dintre cei doi elevi, dar nici angajați ai școlii. „Acțiunea va viza inclusiv atragerea răspunderii școlii, pentru că o să vedeți înregistrarea - e reacția incredibilă a învățătoarei, care nu face nimic, și nici a gardianului, care sunt angajați ai școlii - și familia respectivului băiat agresor. DGASPC ar trebui să deschidă o anchetă să vadă dacă nu cumva se impută cumva părinților pentru că l-au crescut necorespunzător și să ia măsurile care se impun. Daunele pe care le solicităm sunt 15.000 de euro, morale și materiale”, explică avocatul Adrian Cuculis intr-o declarație citată de Mediafax.

Problema, mai spune avocatul, e cu atât mai gravă cu cât copilul agresat nu a mai vrut să meargă la școală, după ce a fost bătut, iar dascălii i-au scăzut atât de mult nota la purtare încât el nu mai poate fi transferat la altă unitate de învățământ. „Victima, din frica de a nu mai merge la școală, tocmai pentru a nu da ochii cu colegii după întâmplarea asta și de rușine, vrând să se transfere, i-a fost scăzută nota la purtare atât de mult încât nu îl mai acceptă la altă școală”, a mai spus Cuculis.

Potrivit certificatului medico-legal, copilul a suferit un traumatism de priamidă nazală cu fractura oaselor nazale. Părintele copilului de la Școala 181 din Sectorul 1 care a fost agresat pe 5 decembrie spune că cei doi copii erau în conflict încă de la încă de la începutul anului școlar. Directorul nu a vrut să-i arate imaginile de pe camerele de luat vederi, motiv pentru care a mers în instanță și astfel le-a obținut.”Dacă știam ce se întâmplă nu-l mai transferam la începutul anul școlar. Dar ne-am mutat cu locuința și am zis să fie mai aproape de casă. Așa că l-am transferat de la Școala 80. Nu știu ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns în situația asta. Noi am făcut ce ne-a spus avocatul și așa am obținut imaginile de pe camerele video, pentru că școala nu a vrut să ni le dea. Iar pe copil încerc să-l mut de acolo. Încă n-am reușit să-l mut, pentru că i-au scăzut nota la purtare la 8 în urma conflictului. Am sunat la 6 școli și nu-l primește, mai încerc. Am trecut prin momente foarte grele în astea două luni de zile. El s-a schimbat, e mult mai nervos. Merge și la psihologul de la școală și la alt psiholog plătit de noi”, a spus pentru HotNews Mircea Roșoi.”Noi nu am fost anunțați de către conducerea școlii despre acest conflict. Este clar că directorul nu a gestionat cum trebuie cazul, trebuia să ne o sune într-o oră după incident, asta este regula. Astăzi trimitem doi inspectori care să facă anchetă despre acest caz. Este clar că școala românească nu gestionează astfel de cazuri pentru că profesorii nu sunt pregătiți și nu știu cum să reacționeze la cazurile de bullying”, a declarat Maria Manea, inspector general adjunct la ISMB. Acesta este primul caz de bullying care ajunge în instanță după ce legea care interzice bullying-ul în școli a intrat în vigoare, în 22 noiembrie 2019, iar potrivit prevederilor este interzis orice comportament care constă în violență psihologică.Profesorii vor fi instruiți astfel încât să recunoască acest fenomen și să ia măsurile potrivite. „În unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violenţa psihologică - bullying”, se arată în prevederea Legii educației.Potrivit legii, bullying-ul (violența psihologică) poate fi definit ca: „acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice, într-un context social dificil de evitat, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale”.