VIDEO/ FOTO Cum arată trei școli de la țară, din județul Ialomița: Toalete mizerabile în curte, fum în clase și copii obligați să se descalțe

După ce a ieșit din prima clasă vizitată, ministrul a auzit de pe hol o educatoare țipând într-o altă sală de clasă. A deschis imediat ușa. ”De ce v-ați enervat, doamnă?”, o întreabă pe învățătoarea Mihaela Costache de la clasa pregătitoare. Aceasta îi explică Monicăi Anisie că unii copii nu au înțeles lecția pe care tocmai o predase, despre sunete.





Prima oprire a fost la o grădiniță, în care funcționează și două clase primare, din, din județul Ialomița. Clădirea nu era păzită, iar vizitatorii au putut intra fără nicio problemă în școală. Aici, în prima clasă în care a intrat, ministrul a aflat că cei mici merg în grup la toaleta din curtea grădiniței. Educatoarea nu-i lasă singuri în clasă, dacă unul dintre copii are nevoie la toaletă și trebuie să meargă cu el.”La toaletă, copiii merg în curte. Eu când plec la toaletă să știți că merg cu toți. Ne îmbrăcăm toți și atunci mergem așa pe rând, mai întâi fetițele și apoi băiețeii. Îi iau pe toți, îi îmbrăcăm, mergem pe hol. De dimineață, mergem cu toții”, îi spune educatoarea Gabriela Ferfelea ministrului Educației.Explicație video: La grădinița de la Frumușica, învățătoarea spune că duce toți copiii deodată la toaleta din curteExplicație foto: Toaleta de la Grădinița de la Frumușica, refăcută în decembrie din palÎn clasa ei toți copiii sunt descălțați de ghetele cu care umblă pe afară pentru a nu murdări parchetul schimbat relativ recent. ”Așa au venit copiii de la începutul anului școlar, așa au fost învățați”, spune învățătoarea. În schimb, profesorii stau la școală încălțați cu ghetele cu care merg pe afară. Școala este încălzită cu lemne, cu toate că primăria a achiziționat o centrală termică în urmă cu mulți ani, dar care nu fucționează.Foto: Încălțămintea copiilor de la intrarea în clasa cu parchet nouÎn curtea școlii sunt două tipuri de toalete. Unele care arată proaspăt refăcute, din placă din fibre lemnoase, iar altele sunt toalete mobile din plastic care nu funcționează și sunt depozitate lângă zidurile școlii.Explicație video: Declarații Monica Anisie despre școlile care au toalete în curte”Avem aici un exemplu de unitate de învățământ în care primăria a investit într-o centrală termică și totuși copiii se încălzesc cu lemne, pentru că au pus o centrală termică ce nu face față să încălzească peste tot. Asta înseamnă că au fost cheltuiți niște bani publici într-un mod prost. Nu mai zicem de faptul că acești copii atât de mici merg la toaletă în curtea școlii. Ceea ce este mai grav este că acești colegi ai mei, profesori, au privit lucrurile ca pe o normalitate atunci când i-am întrebat unde se duc copiii la baie. Au spus: 'în curte'. Sunt indignată că autorităţile publice locale, de 30 de ani, nu investesc în educaţie”, a spus Monica Anisie.

Primarul comunei Axintele - Grigore Tudor, de care aparține și satul Frumușica, și care deține această funcție din 2008 încoace, i-a spus ministrului Educației că banii au venit mult prea târziu pentru a putea avea timp să organizeze licitația pentru construcția toaletelor și de aceea nu i-a folosit.

Explicație video: Primarul Comunei Axintele, de care aparține și satul Frumușica, îi explică ministrului de ce nu a folosit banii de toalete

”De la minister dacă îmi arătați mie bani în buget în ultimii doi- trei ani de zile... Banii de la minister au venit în luna august, 89.000 de lei, până într-un miliard ca să vorbim în bani vechi, au venit pentru grupurile sanitare cu destinație precisă. Am făcut toate demersurile necesare, costa un miliard două sute de lei (nr.bani vechi). Am renunțat la execuție și am făcut acele grupuri sanitare, în decembrie anul trecut”, a spus primarul Grigore Tudor.

Monica Anisie l-a întrebat pe primar de ce nu funcționează centrala termică care este achiziționată din 2008. ”Haideți că le amestecăm pe lucruri și dacă nu mă lăsați să spun... Școala Axintele are parter plus etaj... ”, încearcă primarul să explice. ”Procedurile sunt greoaie. Dacă noi am primit banii în august. Oricum banii nu ajungeau”, a mai spus primarul.

Holurile școlii sunt neîncălzite, iar la toaletele care sunt în clădire miroase foarte urât. O parte dintre toaletele de la școală au ușile sparte. Școala are centrală termică, dar costă mult prea mult pentru a o folosi pentru că funcționează pe bază de curent electric,iar primarul spune că ”trebuie 5 miliarde în bani vechi să o folosim”. Întrebat dacă a accesat fonduri europene, primarul spune că nu a luat bani pentru școli. A luat bani pentru un excavator.Într-o comună vecină,grădinița are două clase și este încălzită cu lemne. Într-una dintre clase, elevii stau în miros de fum scos de soba de teracotă.”Știu despre ce este vorba pentru că eu am fost la ei(n.r. că soba scoate fum). Cunosc despre ce este vorba și am demarat o investiție nouă”, i-a spus primarul Gabriel Stoica ministrului Educației, atunci când Anisie l-a întrebat. Primarul a mai spus că nu știa de toxicitatea aerului cauzată de fumul de la sobă pentru că nimeni nu i-a spus.Explicație video: La Sălciora, primarul spune că banii pentru refacerea toaletelor nu au putut fi folosiți din cauză că nu exista contract de finanțareToaleta de la grădiniță este lipită de clădirea școlii, dar intrarea este pe afară. Când deschizi ușa priveliștea este dezolantă.Lipit de grădiniță, și în apropierea școlii gimnaziale din comună, este un magazin care comercializează inclusiv băuturi alcoolice. Pentru că au văzut că școala are vizitatori proprietarii au lăsat magazinul închis.Educatoarele de la Sălcioara i-au spus ministrului că primarul nu le decontează contravaloarea navetei pentru a veni la grădiniţă. Și vin de la 40 de km, de la Slobozia. Primarul i-a spus ministrului că bonurile pentru decontarea transportului erau neconforme. Însă, directorul școlii a spus că, de fapt, banii nu au fost prevăzuți în bugetul primăriei, care nu are un capitol în ceea ce priveşte aceste cheltuieli."Observaţi cu câtă nonşalanţă tratează primarul această problemă care este în unitatea de învăţământ. Am întrebat dacă ştia de problemă, a răspuns că da, în momentul în care i-am adresat întrebarea dacă şi-ar lăsa copilul să înveţe într-un mediu toxic, dumnealui a spus că n-a ştiut până acum de această problemă. Pentru ceea ce se întâmplă acolo trag un semnal de alarmă şi-l rog pe domnul primar să se preocupe pentru ca mâine aceşti copii să înveţe în condiţii bune, pentru că nu se poate să mai intre în mirosul de acolo. Am avut deja copii intoxicaţi cu fum, deci nu se mai poate să-şi continue copiii activitatea acolo", a declarat Anisie.Ministrul a spus vrea să facă o campanie despre ceea ce se întâmplă în educație, campanie prin care să se adreseze autorităților publice locale.”Dacă punem umărul cu toții în curând putem să facem lucruri frumoase pentru educație”, a spus Anisie, care a mai declarat că va vizita multe școli de acum.Potrivit unei situaţii întocmite de Ministerul Educaţiei, au fost alocate de către Guvern fonduri pentru construcţia de grupuri sanitare în 857 de unităţi de învăţământ, pe care numai 595 le-au accesat.