VIDEO/ FOTO ​Lumea văzută de pe motocicletă. Experiența care îți poate schimba modul în care gândești / ”Eu consider că am făcut armata”

”Am plecat din pasiune pentru motocicletă, dar nu numai. Dintr-un hobby pentru a călători și pentru a cunoaște oameni și culturi noi. Motocicleta mi-a permis să realizez tura mult mai ușor. Cumva, călătoria pe motocicletă îți deschide noi orizonturi, îți oferă foarte mare libertate de mișcare și practic niște costuri destul de reduse în comparație cu un alt tip de transport. Poți să mergi în mult mai multe locuri într-un timp foarte scurt”, își începe Adrian Iorgu povestea.A studiat mult despre Mongolia. S-a uitat la documentare, a citit despre poporul nomad și despre modul în care trăiește și tocmai de asta a vrut să vadă cum trăiesc mongolezii neatinși de viața modernă cu care era obișnuit.Decizia să plece pe motocicletă atâta cale nu a fost deloc ușoară. S-a pregătit timp de vreo 7 luni pentru călătorie.”Timp în care gândurile negative au început să mă bântuie și aici a fost cel mai greu moment. Îți trebuie un soi de nebunie să te hotărăști să pleci atâta drum singur, în țări pe care toți din jurul tău le consideră foarte periculoase. Cu siguranță mi-am demonstrat că poti realiza orice. Eu consider că am făcut armata”, arată Adrian Iorgu.Norocul lui cel mai mare a fost că în drum spre Mongolia a întâlnit oameni foarte prietenoși care l-au făcut să se simtă tot mai relaxat, chiar dacă zonele în care se afla singur erau foarte izolate și foarte sărace.Înainte de Mongolia mai călătorise cu motocicleta în Europa și în SUA. ”În Occident, am auzit prima oară de termenul de „burn out”, termen care începe să fie cunoscut și în România din cauza stresului cotidian și presiunii unei vieții corporatiste. Asta mi-a stârnit foarte mult curiozitatea să explorez Asia Centrală si de Est. În media auzeam numai lucruri rele despre Est și Rusia, iar despre unele țări precum Tadjikistan sau Kyrgyzstan nici nu știam că există”, spune Adrian.A stabilit că Mongolia era destinația finală, dar înainte de a ajunge acolo avea să treacă prin multe din țările din fosta URSS. ”Nu m-am gândit niciodată că această parte a lumii va avea un impact atât de mare asupra modului în care voi vedea lumea după ce mă întorc. Oamenii extraordinari pe care i-am întâlnit mi-au făcut călătoria frumoasă, nu m-am simțit niciodată singur sau în pericol... și, de fapt, oriunde m-au făcut să mă simt ca acasă”, spune motociclistul.De altfel, pe lângă peisajele superbe din munții cu peste 4000 de metri altitudine, traseu cunoscut cu numele de Pamir Highway aflat la granița cu Afganistanul, cel mai mult i-au plăcut oamenii din țările foste comuniste.”Sărăcia este cu atât mai mare cu cât te îndrepți spre est, dar oamenii par să fie mult mai fericiți. Accentul lor se pune pe familie, pe copii, pe lucruri simple în viață. M-a impresionat bunătatea oamenilor pe care i-am întâlnit, am primit ajutor necondiționat în situații în care poate foarte mulți dacă ar fi văzut locurile în care mă aflam s-ar fi simțit în pericol. Dar dimpotrivă, acești oameni pe care i-am întâlnit mi-au oferit de multe ori cazare, mese gratuite și o grămadă de ajutor din punct de vedere mecanic în situațiile în care aveam probleme cu motocicleta, fără nici o pretenție materială în schimb, ceea ce ar fi de neperceput în societățile capitaliste”, spune Adrian Iorgu.Au fost multe zile în care nu a întâlnit nici țipenie de om în drumurile sale. Dormea în aer liber cu motocicleta alături. Au fost și zile în care se întreba ce caută în această parte de lume.”Am avut și momente foarte dificile când mă întrebam ce caut eu acolo. Am trecut deșertul de două ori la temperaturi extreme în Kazakhstan și Uzbekistan, au fost situații când nu găseam nici apă și trebuia să am rezerve pentru condiții extreme. Atunci mă întrebam de ce am plecat în excursia asta și ce mă împinge să merg mai departe, dar aceste gânduri îmi treceau destul de repede. Fiecare zi era o aventură, cu bune sau cu rele, dar de fiecare dată când mă opream undeva și cunoșteam oameni noi și vedeam cu câtă bunătate mă tratează și cât erau de pozitivi la tot ce era în jurul lor - realizam că este o experiență de viață unică și îmi adunam energia să merg mai departe și să mă bucur de moment”, a mai spus Adrian.Întreaga călătorie a presupus traversarea a 12 țări, în ordinea următoare: Bulgaria, Turcia, Georgia, Azerbaidjan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Rusia, Mongolia, Ucraina și Republica Moldova.”Uzbekistanul a fost cea mai săracă țară pe care am întâlnit-o. Percepția despre standardul de viață se schimbă odată intrat în Uzbekistan. A fost un șoc cultural. Noțiunea de hotel sau restaurant este foarte relativă acolo, iar condițiile în care cei mai mulți oameni trăiesc sunt de neimaginat”, a spus motociclistul.Când a ajuns în Mongolia a găsit o țară puțin populată în multe din zone. ”Și Mongolia a avut zonele ei dificile. Este un vast ținut aflat la peste 2000 de metri altitudine în care stilul de viață nomad a rămas neschimbat de pe vremea imperiului lui Ginghis Han. Există un singur drum asfaltat care traversează țara prin sud pe lângă deșertul Gobi, drum pe care am încercat să îl evit pentru a explora cu adevărat legendara Mongolie. În aceste zile cât am traversat țara de la sud la nord, au fost zile în care abia am întâlnit câte o mașină pe drum, a fost o perioadă de off-road foarte dificil timp de 3-4 zile. Am fost urmărit de câinii de la yurtele întâlnite în drum, am traversat râuri și a trebuit să campez întreg traseul. Acolo a fost simplă supraviețuire”, își amintește Adrian Iorgu.Călătoria nu a fost lipsită de peripeții. În Mongolia s-a îmbolnăvit, moment foarte dificil în condițiile în care se afla în pustiu.”Am și avut ghinionul să îmi fie rău in Mongolia. Am avut o peripeție cu un vultur mongolez, un vultur mort pe care l-am găsit pe marginea drumului. Câțiva prieteni m-au rugat să le aduc o pană de vultur mongolez ca suvenir, și atunci am considerat că e momentul potrivit să le aduc un suvenir autentic. Ce a urmat după a fost rupt din poveștile cu blestemul vulturului mongolez, am avut noroc că am avut medicamente puternice cu mine pentru că singurul spital era la 30 de ore de condus off-road”, povestește motociclistul.Călătoria prin țările foste sovietice l-a făcut pe Adrian să aprecieze viața din România cu alți ochi.”A fost o experință care m-a schimbat total ca om. În general, în România, nu ne mulțumim cu ce avem, ne comparăm cu țări dezvoltate precum SUA, Anglia, Olanda, Germania, dar uităm să ne uităm și sub noi, și să ne multumim si cu lucrurile simple. Cumva această experiență m-a făcut să văd viața cu alți ochi și să apreciez mai mult România, pentru că se poate mult mai rău”, conchide Adrian.Motociclistul a plecat din Timișoara pe 11 mai și s-a întors pe 7 august 2019. Întregul traseu a fost înregistrat live și poate fi găsit la adresa: https://www.polarsteps.com/AdrianIorgu/1575267-ride-to-mongolia