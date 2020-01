Experiența unei românce la Universitatea Jönköping din Suedia: ”Cursurile îmbinau teoria cu practica. Nu exista sesiune”

Fără sesiune de examene, multe activități extracuriculare și mulți prieteni, așa poate fi deschisă în câteva cuvinte experiența unei studente românce în Suedia. Lori Cristea povestește într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei la București cum a schimbat-o experiența avută la Universitatea Jönköping din Suedia, unde a urmat cursurile unui master de antreprenoriat strategic.

”Campusul parcă era dintr-un film american. Facultatea mea avea un bar la parter care era deschis în fiecare miercuri. Căminul nu se compara cu cele de la noi, mai mult se apropia de un hotel de 3 stele din România. Împărțeam apartamentul cu 4 fete. Aveam camera mea, două băi și o bucătărie”, povestește Lori Cristea.Studenta își aduce aminte de profesorii ei care erau implicați și care doreau să o ajute, dar și de prietenii pe care i-a avut acolo care proveneau de peste tot din lume.”Cursurile îmbinau teoria cu practica și presupuneau să studiezi foarte mult pe cont propriu. Munca în echipa era promovată foarte mult prin proiecte de grup. Nu exista sesiune. Semestrul era împărțit în două module și aveam doar două cursuri în paralel. Astfel, puteam să ne focusăm și să reținem mai bine informația. Aveam foarte mult de muncă pe parcursul semestrului, nu doar în pre-sesiune și în sesiune, cum este sistemul universitar din România”, mai spune Lori Cristea.Pe lângă studiu, ea a avut timp și de multe activități extra-curiculare organizate de asociații studențești, iar aici amintește de Taco Night, Language Cafe, Food Safari, Aka Night și numeroase excursii în alte țări.Cursurile erau foarte practice și legate de realitate. Lori Cristea spune că nu a reușit totuși să învețe suedeza.”Pe parcursul celor doi ani de master am învățat cum se lansează o afacere, am scris în echipă o disertatie despre sharing economy, am avut o tentativă eșuată de a învăța suedeză, am activat în cadrul unei organizații studențești de consultanță, am făcut un internship într-o companie de consultanță în design, am lucrat într-un restaurant japonez, am făcut un semestru exchange în Barcelona, am vizitat Stockholm, Malmö, Göteborg, Abisko, Kiruna, Copenhaga, Varșovia, Cracovia, Wroclaw și Budapesta, am învățat ce înseamnă fika și lagom și am îndurat cu succes frigul și întunericul”, mai spune studenta.