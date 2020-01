Sindicatele din Educație de la Iași acuză Guvernul PNL de numirea pe criterii politice a inspectorilor școlari

Sindicatele din Educație de la Iași acuză printr-un comunicat de presă că inspectoratele școlare sunt în prezent politizate cu oameni din PNL, la fel cum se întâmpla și pe vremea guvernării PSD. Astfel, în 7 județe și în București, inspectorii școlari generali au fost numiți pentru că fac parte din PNL, susțin sindicatele. Comunicatul de presă a fost scris și în atenția președintelui Klaus Iohannis.



Vezi mai jos cine sunt inspectori care ar fi membri de partid.



”Fosta putere reprezentată de către PSD a manifestat în repetate rȃnduri tendința de a numi Inspectori Școlari Generali care să provină din activul de partid. În ceea ce ne privește (USLIP IAȘI) am sancționat constant derapajele sociale, politice și uneori economice ale fostei puteri. Am avut mai multe proteste la Prefectura Iași, în anul 2017, îndreptate împotriva Guvernului reprezentat de către partidul sus menționat. De asemenea, am avut și scrisori deschise către fostul Președinte al Camerei Deputaților – Liviu Dragnea”, spun sindicaliștii de la USLIP Iași, care spun că ei sunt echidistanți.Ei spun că în ultimele 3 luni mulți dintre inspectorii școlari au fost numiți pentru că fac parte din PNL. Sindicaliștii publică un tabel cu județele unde au avut loc schimbările:”Ceea ce se întȃmplă în ultimele trei luni, încalcă spiritul proiectului ,,Romȃnia educată” și, evident, articolul 7 din actuala Lege a Educației Naționale care atestă expres că: ,,În unitățile, în instituțiile de învățămȃnt și în toate spațiile destinate educației (…) sunt interzise (…) activități de natură politică”.”Nu ne-am propus o cercetare exhaustivă schimbărilor de la nivelul Inspectoratelor Școlare, dar credem că ceea ce am găsit este îngrijorător și arată clar o direcție pe care actuala putere o promovează. Ne dorim prin autoritatea funcției pe care o aveți să interveniți la nivelul Executivului pentru ca în învățămȃnt să fie promovată depolitizarea ca prim pas al modernizării sistemului educațional romȃnesc”, conchid sindicaliștii.