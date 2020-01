Ministrul Educaţiei le spune profesorilor că vor primi cele două creșteri salariale în acest an

"Banii sunt prevăzuţi în buget, în Legea bugetului. Bugetul a fost aprobat. Nu înţeleg de unde să apară aşa ceva. Ministerul Educaţiei are prevăzut în buget banii (n.r. - pentru creşterile salariale) şi pentru 1 ianuarie şi pentru 1 septembrie. (...) Nu înţeleg de unde a pornit treaba aceasta, mai ales că Legea bugetului a fost promulgată. (...) Noi am prevăzut în buget banii respectivi. (...) Îi asigur pe colegii mei că vor fi aceste creşteri salariale", a declarat ministrul Educaţiei.Monica Anisie a spus că Ministerul Finanţelor şi-a dat acordul atunci când s-a propus bugetul cu cele două creşteri salariale.Ea a precizat că PNL respectă Legea salarizării."Noi am spus dintotdeauna: PNL respectă Legea salarizării. (...) Să lăsăm faptele să vorbească, şi nu manipulările altora", a mai afirmat demnitarul.În presă a apărut marţi informaţia potrivit căreia profesorii nu ar mai primi majorarea salarială de la 1 septembrie şi că nu ar fi bani suficienţi în buget.