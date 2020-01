Structura anului școlar 2020-2021: școala începe pe 14 septembrie, vacanța intersemestrială revine (proiect)

Semestrul I

Semestrul al II-lea

Potrivit proiectului de ordin, anul școlar 2020 - 2021 va avea în total 34 de săptămâni de cursuri structurate în două semestre.are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada- luni, 14 septembrie 2020 - marţi, 22 decembrie 2020În perioada, elevii claselor din învăţământul primar şi copiii din grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.- miercuri, 23 decembrie 2020 - duminică, 10 ianuarie 2021- luni, 11 ianuarie 2021 - vineri, 29 ianuarie 2021- sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021.are 17 de săptămâni de cursuri dispuse în perioada- vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021i – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021– vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021- luni, 10 mai 2021 - vineri, 18 iunie 2021începe sâmbătă, 19 iunie 2021, iar data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.‚‚Având în vedere perioada în care vor avea loc Sărbătorile Pascale, am propus fracționarea vacanței de primăvară pentru a permite familiilor reunite, inclusiv membrilor din diaspora, să celebreze împreună.”, a declarat Monica Cristina Anisie, ministrul Educației și Cercetării.Ministerul Educației precizează că, prin excepție de la prevederile anterior menționate pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021.Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera teologică, cu excepția claselor terminale și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.Programul naționalse va desfășura în perioada, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Proiectul de ordin privind structura anului școlar 2020-2021 este supus dezbaterii publice.Proiectul mai prevede că tezele se susţin, după ce se parcurge programa şcolară, cu cel puţin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.De asemenea, etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naţionale şcolare.Elevii, părinții și profesorii, dar și toți cei interesați sunt invitați să transmită propuneri de îmbunătățire a proiectului pe adresa de email