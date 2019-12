Ce a făcut ministrul Educației în cele două luni de mandat

Măsurile despre care Monica Anisie scrie că le-a luat:1. Am „tăiat hârtii”. Am identificat și am decis eliminarea și simplificarea unor documente, în vederea eficientizării procesului de predare – învățare – evaluare.2. Am dublat numărul unităților de învățământ în cadrul programului-pilot “masa caldă”.3. Am demarat licitația pentru manualele pentru clasa a VIII-a.4. Am asigurat cadrul legal pentru funcționarea în bune condiții a școlilor doctorale.5. Am mărit bursa profesională pentru elevii din învățământul profesional dual.6. Am achitat restanțele la programele Agenției Spațiale Europene (ESA), după ce, timp de 3 ani, PSD a ignorat cercetarea în România.7. Am reparat nedreptatea făcută elevilor de clasa a VIII-a prin revenirea la forma inițială a metodologiei de admitere în liceu.