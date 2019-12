Profesorii pensionari ar putea avea de ales între pensie și salariu/ Ludovic Orban: În momentul în care creezi o excepție, deschizi cutia Pandorei

Premierul a spus că măsura alegerii între pensie și salariul de la stat a fost propusă pentru că există foarte mulți care s-au pensionat repede după anumite legi speciale, iar apoi s-au reangajat tot în sistemul public.”Noi am anunțat că intenționăm, să nu mai permitem ca o persoană care s-a persionat nu poate să cumuleze pensia, cu salariul cu altă formă de plată din salariul public. Nu interzicem, dar dacă vrea să lucreze în sistemul public nu va avea pensie. Poate să aleagă între venitul pe care-l încasează din salariu și venitul pe care-l încasează din pensie. Nu mi se pare normal în condițiile în care administrația are nevoie de sânge proaspăt, modern, are nevoie de adaptare la schimbările care se petrec în societate. Foarte mulți dintre cei care s-au angajat în sistemul public sunt cei care s-au pensionat mai repede după diferite legi speciale de pensionare”, a spus Ludovic Orban.Întrebat ce va face în cazul profesorilor Orban a spus că se gândește.”Știți cum e, în momentul în care faci excepții deschizi poarta la excepții pentru orice categorie. Ne gândim! (...)În momentul în care creezi o excepție deschizi cutia Pandorei”, a spus Orban.Premierul a spus că se poate găsi o soluție pentru mărirea vârstei de pensionare.”Din punctul meu de vedere sunt domenii de activitate în care ar trebui lăsați angajații să decidă ei dacă se pensionează. Să se mărească vârsta de pensionare de la 65 la 70 de ani. În medicină, de exemplu, sau în educație. Să decidă ei, adică să nu vină cu sistemul ăsta prin care sunt la mila unui director de școală să li se prelungească sau să nu li se prelungească dreptul de a profesa cu un an. Dacă se pot pensiona la 65 de ani bine, dacă nu să prelungească. Să fie decizia lor”, a spus Ludovic Orban.Potrivit statisticilor un procent cuprins între 3 și 4% dintre profesori sunt pensionari. Pensiile profesorilor sunt în prezent cuprinse între 1.500 lei și 1.900 de lei. Cei care au deținut funcții de conducere pot ajunge la pensii de 2.200 lei.