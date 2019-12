Răspunsul lui Iohannis la propunerea lui Cioloș privind un nou pact pentru Educație: M-am ferit întotdeauna să aduc în discuție chestiuni de importanță vitală doar pentru a obține o „știruţă” pe Facebook

„ Eu am constatat, am spus-o și public la începutul primului meu mandat, că Educația din România are nevoie de o reformare profundă, are nevoie de o reașezare, drept pentru care am lansat proiectul „Romania Educată”. Este un proiect extrem de important, este un proiect despre viitorul Educației în România. Acest proiect este în continuare în faza de dezbatere, dezbateri care se desfășoară peste tot, iar atunci când vom avea concluziile consolidate ale proiectului „România Educată” vom ajunge, cu siguranță, în faza în care voi prezenta partidelor politice acest concept despre Educația din România și atunci sigur că va fi nevoie de un larg sprijin politic pentru a implementa ceea ce va conține conceptul „România Educată” Acest lucru, sigur, la vremea respectivă poate să fie discutat, dacă se va folosi majoritatea din Parlament care va fi atunci sau dacă se va merge spre ceva de stilul unui pact pentru educație.”, a spus Iohannis.Întrebat despre rezultatele de la testele PISA care nu ar trebui să ne îngrijoreze, așa cum a spus ministrul Educației, Monica Anisie, Iohannis a contrazis-o pe aceasta.„Ba trebuie să ne îngrijorăm, eu m-am îngrijorat de la început, de aceea am început proiectul „Romania Educată”. Am reiterat rezultatele foarte bune, dar și discrepanțele fantastice, fiindcă lucrurile trebuie îmbunătățite sistemic. Aici vorbim despre probleme sistemice. Acestea nu pot fi rezolvate printr-o măsură punctuală, nici măcar printr-o lege nouă, este nevoie de o abordare integrată, nouă și este cazul să fim îngrijorați, fiindcă este vorba despre viitorul națiunii noastre”, a spus Iohannis.