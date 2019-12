Raluca Turcan: Încercăm să alocăm, anul viitor, minim 5% din PIB pentru Educație/ Nu îmi asum că nu vor mai fi școli cu toaletă în curte

After school în toate școlile

”Nu îmi asum că nu vor mai fi școli cu toaletă în curte”

Raluca Turcan a spus că accesarea fondurilor europene pentru educaţie reprezintă o prioritate. "Pe partea de fonduri europene avem o prioritate zero în ceea ce priveşte finanţarea Educaţiei. Fondurile europene sunt o prioritate şi vom anunţa sistematic deblocarea fondurilor europene pe proiecte educaţionale", a afirmat Turcan.Ministrul a spus că în următoarea perioadă are în vedere demara mai multe proiecte pentru educație, printre care și unul pentru generalizarea after school-ului"After school în România avem intenţia şi voinţa să îl generalizăm în toate şcolile din România pentru toţi elevii şi nu doar în şcoli ci şi în spaţiu privat pentru că el funcţionează pe bază de voucher educaţional într-o finanţarea cumulată fonduri europene cu buget de stat. Noi ne propunem din următorul an educaţional. Un voucher educaţional cu scop exclusiv educaţional care se acordă părinţilor prin consiliul de administraţie al şcolii şi inspectoratele şcolare şi cu care părinţii pot să opteze pentru diferite programe after school fie în şcoală, fie în spaţiul privat", a spus Turcan.Întrebat despre școlile cu toaletă în curte, vicepremierul a răspuns că nu își asumă un angajament ca în următorul an școlar să nu mai existe în România astfel de școli. În prezent peste 870 de unități școlare au toaleta în curte."Îmi este greu să îmi iau acest angajament. Ar fi minunat să reușim în câteva luni ce nu au reușit alții în 30 de ani.