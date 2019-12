Monica Anisie, primele măsuri după rezultatele de la PISA 2018: Voi avea o întânire de lucru, săptămâna viitoare, pentru problema analfabestismului funțional

”Săptămîna viitoare voi organiza o întâlnire cu toți cei care își doresc să participe activ la partea decizională, o întîlnire de lucru privind problema alfabetizării funcționale, exact ceea ce măsoară și testele PISA. Și în felul acesta să ne concentrăm cu responsabilitate pe măsurile concrete de reducere a decalajelor dintre rural și urban, dintre filieră teoretică și tehnologică”, a spus Anisie.Ministrul a reafirmat că din anul universitar școlar fi reintrodus în 5 universități masteratul didactic, prevăzut în legea educației, dar nepus în practică până acum.”În ceea ce privește pregătirea planurilor cadru pe care trebuie să le realizăm în foarte scurt timp, voi avea grijă ca învățarea integrată care are legătură cu viața de zi cu zi să aibă importanța cuvenită. Este tot ceea ce ne dorim de la sistemul de educație. Exact asta s-a subliniat în deschiderea CRED. De aceea, mă voi implica în formarea cadrelor didactice și ca primă măsură este introducerea masteratului didactic în universitățile care doresc acest proiect. Acesta este pentru mine o prioritate de sistem care nu mai poate fi amînată. Am fost parte a gândirii Legii 1 acolo unde era prevăzut acest masterat didactic, acolo unde evaluările pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a ar fi trebui să aibă locul cuvenit. De aceea, aleg să privesc cu responabilitate realitățile din sistem și să mă implic cu tot ceea ce am acumulat de-a lungul timpul pentru schimbarea din educație”, a spus Monica Anisie.Ministrul a spus că până acum ceilalți miniștri de la Educație nu au luat măsuri pentru îmbunătățirea rezultatelor cu toate că acestea erau proaste.”Deși au mai existat astfel de rezultatele la evaluările anterioare, Ministerul Educației nu a făcut nimic pentru ca evaluările de pregătire de la clasa a II-a, a IV-a și a VI-a să fie acceptate, înțelese și mai ales valorificate de către copii, părinți și mai ales cadrele didactice. Totodată, Ministerul Educației nu a abordat în niciun fel învățarea practică și abordarea transdisciplinară, ceea ce de altfel evaluează PISA, ci s-a rezumat numai la publicarea pe site-ul Ministerului Educației a unei broșuri de antrenament. Este clar că mulți dintre actorii educaționali nu au privit această broșură, nu au cunoscut-o și în felul acesta sistemul nu a reacționat în modul în care trebuia”, a mai spus Anisie.