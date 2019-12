VIDEO: Monica Anisie despre rezultatele de la PISA 2018: Voi solicita colegilor mei să înceteze să le mai ceară copiilor să memoreze comentarii/ Rezultatele de la PISA sunt un semnal de alarmă să regândim subiectele la Evaluarea Națională

”Poate reintroducem o oră de lectură”

”Ca profesor de limba română, nu am fost adepta niciodată a memorării comentariilor și întotdeauna mi-am dorit ca elevii mei să-și dezvolte gândirea critică și ei să realizeze acele comentarii de text, eu nici măcar nu le spun comentarii, pentru că vorbim despre o interpretare a unui text literar. Le-am dezvoltat această competență și de aceea când au fost făcute planurile cadru pentru gimnaziu am militat pentru introducerea gândirii critice”, a spus Monica Anisie.Ministrul a precizat că știe exemple de profesori care le dau elevilor să memoreze comentarii.”În calitate de minstru, voi solicita colegilor mei să înceteze să le mai ceară copiilor să memoreze acele comentarii. Dar răspunsul colegilor profesori de limba română va fi că trebuie să învețe pentru Evaluarea Națională sau pentru Bacalaureat niște comentarii. Nu, pentru Evaluarea Națioanală chiar nu trebuie să învețe niște comentarii, ci să realizeze pe un text la prima vedere o compunere și rolul profesorului la clasă este acela de a crea competența de a dezvolta o idee pe un text la prima vedere. Iar în ceea ce privește examenul de Bacalaureat, acolo la subiectul al III-lea avem un reper important pe care trebui să-l dezvolte și anume.particilaritățile de construcție ale unui text. Prin urmare, asta trebuie să facă profesorul de română la clasă: să creeze competențe de interpretare de text și să-i învețe să înțeleagă un text litarar, nu să-i pună să reproducă acele comentarii. Cunosc și eu exemple de profesori care le cer elevilor să reproducă așa cum le-a dictat, cuvânt cu cuvânt, ceea ce au în caiet. Nu este asta o soluție, pentru că ei vor memora astăzi și vor uita mâine, nu asta este soluția. Deci ceea ce ne spune de fapt și rezultatul de la testare PISA pe lectură putem aplica și pentru ceea ce se întâmplă în sistem astăzi la limba și litearatura română”, a spus Anisie.În plus, din începând cu anul școlar viitor, Anisie se gândește să schimbe modul în care sunt construite subiectele de la Evaluarea Națională.”Dar poate ne trage și un semnal de alarmă acest rezultat pentru construcția subiectelor de la Evaluarea Națională, construcție care este deja publică pentru anul acesta școlar. Poate anul viitor ne gândim mai mult la modul în care cnstruim subiectele și ce anume competență poate să dezvolte copilul”, a precizat Anisie.Ministrul Educaţiei a mai afirmat marţi că ar putea fi luată în calcul introducerea unei ore de lectură, pentru ca elevii să înveţe să interpreteze un text."Noi trebuie să găsim soluţii în aşa fel încât la orele de limbă şi comunicare, fie în limba română, fie într-o limbă străină, să-i învăţăm pe copii să descifreze textul şi să-l interpreteze. Simpla lectură a textului nu este suficientă. Asta este de fapt problema. Ştiţi că mai demult exista acea oră de lectură. Nu întâmplător era introdusă, tocmai pentru că acea oră era dedicată exclusiv, pe de o parte, lecturării textului, apoi interpretării lui, înţelegerii, deci toate etapele erau parcurse în acea oră distinctă faţă de cea de limbă şi comunicare. (...) Poate în situaţia în care ne aflăm acum, în care va trebui să regândim planurile cadru şi programele, poate pe baza documentării ştiinţifice pe care acum o avem la bază, ne putem raporta la ea şi poate este de luat în calcul să avem o astfel de oră de lectură. Este important să înţelegi şi să interpretezi, pentru că dacă ştii să citeşti cum trebuie un text poţi să rezolvi şi o problemă la matematică, de exemplu", a afirmat Anisie.În cadrul aceleiași conferințe, Simona Vela, cercetător în cadrul Institutului de Științe ale Educației care s-a ocupar de testele PISA, a spus că scopul testării PISA este nu să ne comparăm cu alte țări, ci să ne comparăm cu noi înșine, să ne comparăm longitudinal cu noi și cu rezultatele anterioare. ”Eu aș spune ca rezultatele nu sunt spectaculoase, sunt în tendința ultimelor rezultate”, a spus Simona Vela.