Evaluarea Națională devine transdisciplinară din 2024 - ​proiect trecut tacit în Camera Deputaților

Evaluarea din 2020 va avea loc ca până acum: la Română și la Matematică

Proiectul trecut tacit în Camera Deputaților are un singur articol care arată că elevii care încep clasa a V-a începând cu anul școlar 2020-2021 vor susține examenul de evaluare naționale transdisciplinar, așa cum prevede legea educației din 2011. ”Evaluarea naţională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generaţia de elevi care încep clasa a V-a în anul şcolar 2020-2021”, se arată în proiectul de lege. Acesta a fost introdus la Parlament în luna septembrie, după cum HotNews a scris atunci. Legea educației prevede la articolul 74 că la finalul clasei a VIII-a, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, se realizează o evaluare naţională obligatorie a tuturor absolvenţilor.Rezultatele evaluării se exprimă printr-un punctaj, similar testelor internaţionale.Evaluarea se realizează prin următoarele probe:a) o probă scrisă la limba şi literatura română;b) o probă scrisă la limba maternă;c) o probă scrisă transdisciplinară la matematică şi ştiinţe;d) o probă scrisă la o limbă de circulaţie internaţională;e) o probă practică de utilizare a calculatorului, susţinută în timpul anului;f) o probă orală transdisciplinară de evaluare a competenţelor civice şi sociale, susţinută în timpul anului.Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro că nu ar fi o idee bună ca elevii care se află acum în clasa a VII-a să dea evaluare națională transdisciplinară în 2021 pentru că nu sunt pregătiți.”Anul acesta sub nicio formă nu se poate schimba nimic la bacalaureat. În 2016 am mai avut o consultare publică pe tema aceasta. Este prevăzut în lege modul în care se organizează bacalaureatul. Ori pentru a face o modificare pe structura bacalaureatului trebuie să fie o modificare pe lege. Au fost atunci voci care au spus că fie trebuie să scoatem acele competențe sau să le păstrăm dar cu note, a mai fost cândva și cu note, că în felul acesta i-am motiva pe elevi să învețe și să se pregătească mai bine și pentru acele compentențe. Au fost voci care au spus că nu sunt utile pentru elevi, prin urmare să le scoatem. Numai că există în felul acesta o consultare contradictorie, adică unii spun intr-un fel, alții spun în alt fel. Trebuie până la urmă să iau o decizie. Cred că voi deschide și acest front, pentru că mai este o problemă legată de bacalaureat, pe care mi-au semnalat-o și în emailurile pe care le-am primit de la elevi. Este vorba de acea a treia probă scrisă, la alegere, în funcție de profil pentru liceele tehnologice, pentru liceele vocaționale. Ar trebui să le dăm posibilitatea să-și aleagă una dintre materiile la care ei s-au specializat. Îmi doresc să deschid și acest front pentru anul școlar următor. Nu pentru anul acesta. Anul acesta nu se poate face nicio modificare și nici nu sunt adepta modificărilor din timpul anului școlar pentru că mi-am dorit întotdeauna să conturăm niște decizii pentru viitor, nu în timpul anului școlar să facem lucrul acesta. ”, a spus Anisie.