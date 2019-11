Cât de ușor te angajezi după 45 de ani/ Studiu: Doar unul din patru candidați de 45+ este acceptat la angajare

Flaviu Panaitescu are 59 de ani și analist financiar. Până anul trecut a lucrat la una dintre marile bănci din România care s-a închis. De atunci își caută job, dar până acum nu a avut noroc. ”În ultimul an am aplicat pentru 100 de joburi și am avut 5 chemări la interviu. Sunt în continuare în căutări. Pentru cei de 45+ piața muncii este foarte îngustă. Eu știu să lucrez și pe calculator, și știu limbi străine. Ultimul post l-am avut la o firmă în care se vorbea în franceză. Dar s-a luat moda asta din Occident de a mă uita la vârstă”, spune Flaviu Panaitescu.Studiul realizat de GreatHRs arată că în situația lui Flaviu Panaitescu sunt 52% dintre candidații pentru un job care afirmă că le este greu sau foarte greu să găsească un job potrivit. 43% dintre angajați au fost refuzați la cel puțin un interviu în ultimul an. Motivele de refuz sunt de cele mai multe ori necunoscute în cazul a 46 % dintre candidați pentru că angajatorul nu le comunică, 22% sunt refuzați din cauza pretențiilor salariale prea mari, 19% pentru că au prea multă experiență, iar 20% pentru că sunt prea calificați.Angajatorii care au participat la cercetare au declarat că 1 din 3 candidați sub 45 de ani intervievați este angajat, în timp ce 1 din 4 candidați peste 45 de ani este angajat. Motivele pentru care îi refuză la angajare sunt: 69% pentru pachetul salarial solicitat, 61% pentru nivelul de experiență, iar 60% pentru comportamentul din timpul interviului. În același timp, 88% dintre angajatori se plâng că nu au suficienți candidați pregătiți, pe motive de specializări, cum ar fi muncitorii calificați și necalificați, inginerie sau IT.Cercetarea arată că 30% dintre angajații din această categorie 45+, cu educație superioară de specialitate, nu au fost promovați niciodată în ultimii 10 ani.”Vârsta de la care un candidat începe să fie mai puțin atractiv este de 45 de ani, în unele industrii aceasta fiind chiar mai mică. În același timp, există companii care își caută candidați din acest segment de vârstă și nu îi găsesc. Astfel, am simțit nevoia unui proiect care să schimbe dinamica actuală a pieței muncii, prin înlesnirea comunicării între angajatori și candidați. Angajez 45+ se dorește a fi prima campanie națională împotriva discriminării de vârstă la angajare, cu rezultate măsurabile și acțiuni concrete, care reunește parteneri importanți din domeniul resurselor umane și cea mai mare rețea de experți voluntari”, a spus Alina Anghel, unul dintre fondatorii Campaniei Naționale Angajez 45+, prin care își dorește să combată discriminarea pe criterii de vârstă la angajare. Campania își dorește să fie o punte de legătură între angajații aflați în căutarea unui loc de muncă și angajatorii care se confruntă cu dificultăți în a gestiona forța de muncă.Studiul a fost realizat pe un eșantion de 601 femei și bărbați cu vârsta între 35-64 de ani, eșantion este reprezentativ la nivel de vârstă, gen, regiune, pentru populația activă 35+ din România.