Comisia de „tăiat hârtii” de la Ministerul Educației are termen până la începutul semestrului II să-i scape pe profesori de balast

„Sper ca rezultatul acestui grup de lucru să ofere începutului de an școlar 2020-2021 un început altfel atât pentru elevi, cât și pentru profesori. În cadrul grupului de lucru am statbilit obiectivele, precum și calendarul desfășurarii activității. În două săptămâni vom mai avea o nouă întâlnire și am decis să avem și un weekend de lucru”, a spus Monica Anisie.Comisia va decide care hârtii ar trebui eliminate și va ține cont și dacă eliminarea acestor documente va interfera cu alte prevederi legislative, în afară de legea educației, potrivit ministrului Educației.Profesorii prezenți în comisia de tăiat hârtii au spus că documentele care ar trebui eliminate sunt cele cerute de comisia de control de management intern, care există în fiecare școală și care cere aproximativ 50 de documente.„Controlul de management intern este cerut de Guvern, SCMI se cheamă, și poate fi util în orice altă instituție, dar nu într-o unitate de învățământ. Cer o grămadă de lucruri. Suntem informați că în momentul de față există firme care se ocupă de acest control managerial intern și sunt școli care plătesc sume mari pentru acest lucru”, a spus Marius Nistor, membru al comisiei de ”tăiat hârtii”.