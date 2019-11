Numirile pe funcții de inspectori școlari și directori / Monica Anisie, ministrul Educației: Sper ca de anul viitor să realizăm concursuri și să încheiem contracte de management / Ce s-a întâmplat la București INTERVIU

Am anunțat interviul cu dumneavostră pe HotNews și sunt foarte multe întrebări de la cititori, ceea ce arată că educația este de interes. O să vă rugăm să le răspundeți cititorilor, măcar pe scurt. Vom începe cu o întrebare referitoare la situația de la Inspectoratul Școlar București unde inspectoarea șefă a spus că părăsește funcția, apoi a revenit și a zis că a fost demisă. Care este adevărul? Ce măsuri veți lua în privința inspectoratelor și a depolitizării lor?În legătură cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, doamna inspector școlar general era delegată pe funcția respectivă, era detașată în interesul învățământului, având în vedere că de pe postul respectiv, la momentul în care a fost numit secretar de stat domnul Florin Lixandru se vacantase postul, dar dumnealui avea deja contract de management cu ministrul Educației de atunci. Prin urmare, fiind vorba de o detașare pe post, doamnei i-a încetat detașarea și revine pe postul pe care dumneaei are concurs. Și anume, este inspector de management instituțional pentru sectorul 3. Deci, dumneaei a fost doar detașată și acum revine pe postul de inspector. În această perioadă, în care inspectoratul trebuie să fie funcțional, a primit delegare doamna inspector general adjunct. Adică am luat un inspector din inspectoratul școlar și i-am delegat atribuțiile de inspector școlar general. Deci la momentul acesta s-a încheiat o etapă. Sunt susținătoarea realizării concursurilor pentru inspectori sau directori. În 2016, cum bine se știe, am declanșat acest proces și îmi doresc ca și acum să realizăm în același mod numirile pe funcțiile de inspector și directori, adică prin contract de management în urma unui concurs.Când credeți că veți organiza acest concurs? Sunt mai mult de jumătate dintre inspectori numiți prin detașare, iar mulți sunt înregimentați politic într-un partid sau altul, majoritatea în PSD.Mandatul meu este unul scurt, dar deschid drumul prin revizuirea metodologiei, pentru că atât sindicatele cât și profesori din sistem, și directori și inspectori, au solicitat revizuirea metodologiei de concurs și să sperăm că până la finalul anului acesta școlar avem toate documentele puse la punct ca în anul următor să putem intra cu aceste concursuri. Pentru că să știți că nu este vorba de politizare. Cu mine au dat concurs și inspectori școlari generali care erau înregimentați de exemplu la PSD. Dar asta nu a contat pentru mine, ci a contat profesionalismul acelei persoane, modul în care a luat concursul. În 2016 toate concursurile s-au desfășurat prin înregistrare audio-video. Mai transparent de atât cu sindicatele de o parte, cu echipa de evaluatori de cealaltă parte, cred că mai transparant de atât nu se putea face.