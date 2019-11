Concurs de gaming la Politehnica din Bucureşti

Concursul "LANParty v.20 codename The Great Return" este organizat de Liga Studenţilor Electronişti. Potrivit unui comunicat remis presei, evenimentul revine cu seria clasică de competiţii: "FIFA20", "HearthStone", "CS:GO", "League of Legends" şi "DotA2". Pe lângă acestea, se vor derula competiţiile "Mortal Kombat" şi "Apex Legends"."Şi în acest an îi aşteptăm pe pasionaţii de gaming să ia premiile puse la bătaie de către sponsorii evenimentului la următoarele competiţii: 'CS:GO' - format 5 v 5 (2 grupe de 4 echipe, primele 2 din fiecare grupă avansează în semifinale). În plus, vom avea şi patru tombole de-a lungul evenimentului. Se poate înscrie oricine, iar premiile constau tot în periferice de gaming", a declarat vicepreşedintele Ligii Studenţilor Electronişti, Andrei Răpciugă, citat în comunicatul de presă.Premiile sunt cuprinse între 250 de lei şi 1.500 de lei în funcţie de clasare şi categoria la care iau parte concurenţii. Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 3.000 de euro.