VIDEOREPORTAJ la Școala Ferdinand I unde profesorii aplică la clasă ce au văzut în Danemarca: Ne-au impresionat căldura cu care sunt copiii tratați acolo și bucuria lor de a veni la școală

Vizionează video-ul din articol pentru a vedea ce notă dau elevii Școlii Ferdinand I din Capitală

Cum intri în Școala Ferdinand I din Capitală te întâmpină muzica lui Mozart. Pare neobișnuit pentru o școală publică să difuzeze muzică simfonică în surdină, dar profesorii de aici s-au gândit că astfel copiii se vor concetra mai bine la ore. Pereții de pe holuri și din clase sunt colorați, iar fiecare treaptă a scărilor are un mesaj: ”Cântă”, ”Zâmbește”, ”Iartă”. Directoarea școlii, Violeta Dascălu, spune că profesorii de aici sunt aliații elevilor, iar ea este persoana care stă cu ușa de la birou deschisă, la propriu, pentru toată lumea.Școala Ferdinand este una dintre puținele școli incluzive din România, recunoscută de Consiliul Europei. Aici, toți copiii sunt tratați la fel, indiferent de etnie sau de problemele de sănătate.”Comunitatea este foarte diversă. Pe lângă romi, în comunitate avem și alte etnii sau familii mixte din zona arabă sau chineză. Copiii sunt la fel tratați, beneficiază de aceeiași profesori, de aceleași bănci, de aceleași spații de desfășurare a activității de școală educativă. Nimeni nu simte că ar fi tratat diferit, pentru că nu este tratat diferit”, spune Violeta Dascălu, directorul de la Școala Ferdinand.Din acest motiv, abandonul școlar a scăzut forte mult în ultimii ani, față de câteva zeci de procente cât era abandonul în urmă cu 10 ani, azi procentul este mai mic de 1%.Slaba finanțare a sistemului de educație nu a descurajat-o pe Violeta Dascălu să ducă proiectele la bun sfârșit. Școala a fost dotată și renovată cu ajutorul comunității.”Am scris emailuri la firme. La început trimiteam 70 de emailuri și primeam răspunsuri la 2-3. Dar oamenii au înțeles că școala e importantă și au venit alături de noi”, a mai spus Violeta Dascălu.Profesorii participă la proiecte și merg des la cursuri de pregătire. De anul trecut, 15 profesori participă la un program de pregătire în Danemarca.”Avem un grup de oameni extrem de valoroși, dar acest lucru s-a întâmplat pentru că acești colegi ai mei au fost expuși la foarte multe proiecte. Am avut anul trecut un program de formare profesională pe care l-am început și îl continuăm anul acesta, îl terminăm anul viitor prin toamnă, pentru un parteneriat cu o universitate din Danemarca, via University din Auchus, și este un program de pregătire profesională care se derulează prin perioade de formare de o săptămână și până la următoarea perioadă colegii mei pun în practică ceea ce au învățat. Spre exemplu, săptămâna trecută în vacanța de la clasele primare, am avut o săptămână de formare care a avut ca temă observarea, documentarea și reflecția. Iar colegii mei până în ianuarie fac asta: merg la clase, se vizitează reciproc, urmăresc o anumită situație și încearcă să găsească soluții pentru ea. Aici trebuie să ajungem, în găsirea soluțiilor, nu să ne plângem”, arată Violeta Dascălu.Cei care participă la proiectul din Danemarca spun că acolo elevii sunt tratați cu multă căldură.”Ne-au impresionat căldura cu care sunt copiii tratați acolo și bucuria lor de a veni la școală. Ei se axează foarte mult pe aceste abilități sociale pe care încearcă să le dezvolte la copii încă din creșă și lucrează foarte mult pe partea asta”, spune Niki Gheorghe, profesoară de engleză.O altă învățătoare, Simona Spirescu, arată că elevii din ziua de azi necesită foarte multă atenție din partea profesorilor.„Dacă nu ai suficientă deschidere către generația nouă și dacă nu au suficientă disponibilitate și timp să pui pe tavă pentru ați face profesia asta plăcută copiilor, atunci lucrurile nu merg. Bineînțeles că e nevoie de multă pregătire pentru asta, nu poți veni nepregătit pentru că generațiile de astăzi sunt cumva cu mult înaintea noastră și trebuie să fii tot timpul acolo”, a spus Simona Spirescu.Părinții spun că Școala Ferdinand este cu adevărat incluzivă pentru că elevii cu probleme sunt acceptați și de către profesori și de către elevi. Ingrid Tătaru, părintele unui copil cu autism vine în fiecare zi la școală ca însotițor pentru fiul ei. Spune că băiatul ei s-a integrat foarte bine printre elevi.