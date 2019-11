VIDEO Monica Anisie, la preluarea mandatului de la Educație: ”Nu voi schimba regulile în timpul jocului. Examenele naționale rămân la fel”

Declarațiile principale ale Monicăi Anisie

Numărul secretarilor de stat de la Educație se va înjumătăți

Premierul Ludovic Orban și vicepremierul Raluca Turcan participă la ceremonia de predare-primire a gestiunii administrative/mandatului de ministru al Educaţiei şi Cercetării. ”In centrul educației din Guvernului Orban va fi copilul, a declarat Raluca Turcan la preluarea mandatului de la Educație.Ministrul Monica Anisie a declarat că toate deciziile pe care le va lua se vor baza pe răspunsul la întrebarea: ”Ce aduce bun pentru elev măsura pe care o iau?” În același timp, Anisie a spus că își dorește un parteneriat real cu sindicatele și cu elevii.”Sunt un om al sistemului de educație și un profesor care cu încredere și-a făcut treaba la clasă și la fel îmi doresc ca și la minister, cu transparență și credibilitate, cu predictibilitate să luăm măsuri, așa cum am declarat și în prima mea zi, pentru tineri, pentru copii și studenți. Imi doresc ca acest mandat să fie realizat, bazat pe ceea ce înseamnă transparență decizională, de aceea întotdeauna mă voi consulta cu toți partenerii noștri educaționali”, a spus Anisie.”Eu sunt un om al sistemului de educație și îmi doresc ca acești copii și studenți să aibă un partener de încredere”, a mai spus Anisie.Una dintre măsurile pe care le va lua noul ministru al Educației va fi comasarea Institutului de Științe ale Educației cu Centrul Național de Evaluare și Examinare.”Îmi doresc în cadrul Ministerului Educației un laborator de cercetare care să-mi livreze studii și documente despre sistemul de educație” , a spus Anisie. Ea a mai arătat că această măsură a fost luată pentru că până acum niciun ministru nu a ținut cont de lucrările realizate de specialiștii de la Institutul pentru Științe ale Educației.În privinața reorganizării ministerului, Anisie a spus că vor fi mult mai puțini secretari de stat la Ministerul Educației. ”Va fi o reorganizare a Ministerului, noi acum vorbim despre Ministerul Educatiei si Cercetarii. Vom gândi o nouă organigramă, pe care o vom adopta prin hotărâre de guvern. Probabil vom rămâne doar patru secretari de stat, din 8 câti sunt în prezent. Nu am realizat încă un audit, pentru că am așteptat o preluare oficială și trebuia să existe ordînanță de reorganizare a ministerelor”, a mai spus Anisie.Ministrul Educației a mai spus că va debirocratiza sistemul de educație astfel încât să reducă numărul de hârtii pe care profesorii trebuie să-l completeze. ”Trebuie să gândim lucrurile și în sensul în care profesorul este înglobat în hârtii. Nu se gândeste la ora pe care trebuie să o desfășoare decât foarte puțin timp. Prin urmare, dacă întrebați orice profesor vă răspunde ca ARACIP reprezintă instituția de care le este cel mai... să nu zic teamă… Vom face o analiză, vom vedea cum anume putem îmbunătăți și ce aduce bun, dacă eu realizez 100 de hârtii pentru că îmi cere ARACIP?”, a spus Anisie.Luni, când a preluat mandatul, Monica Anisie a precizat, la sosirea la minister, că va avea o discuție cu secretarii de stat pentru a evalua situația și se va întâlni cu fostul ministru al cercetării pentru procesul de predare-primire. ”Acest mandat îl dedic tinerilor. Trebuie să văd despre ce este vorba (la minister-n.red). Am o întâlnire cu secretarii de stat și cu fostul ministru al cercetării”, a declarat ea, fără alte detalii legate de obiectivul mandatului său.